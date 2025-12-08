Dois homens foram presos pela Polícia Civil após um turista ser rendido e assaltado por criminosos armados na Praia da Baleia, em São Sebastião, na tarde de sábado (6).

A ação resultou ainda na apreensão de objetos utilizados no crime e na recuperação de parte dos pertences roubados.