PRESOS

Polícia prende dois homens envolvidos em assaltos em S. Sebastião

Por Da redação | São Sebastião
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução/Polícia Civil

Dois homens foram presos pela Polícia Civil após um turista ser rendido e assaltado por criminosos armados na Praia da Baleia, em São Sebastião, na tarde de sábado (6).

A ação resultou ainda na apreensão de objetos utilizados no crime e na recuperação de parte dos pertences roubados.

De acordo com o boletim, o turista caminhava pela região quando foi abordado por quatro assaltantes que chegaram em duas motocicletas — uma cinza escura e outra prata.

Armados com pistolas e um revólver, os criminosos anunciaram o assalto com agressividade e ameaçaram até mesmo familiares da vítima. Foram levados um Apple Watch, duas correntes, duas pulseiras e dois anéis.

Durante as diligências, os policiais localizaram o Apple Watch da vítima próximo ao local do crime e encontraram ainda um celular roubado de uma segunda vítima.

Na noite de domingo (7), a Polícia Civil formalizou a prisão de dois suspeitos: um homem de 18 anos e outro de 37. Três capacetes que teriam sido usados no assalto também foram apreendidos.

A investigação segue em andamento para identificar os demais envolvidos e esclarecer a participação de cada suspeito no crime, que foi registrado como roubo qualificado com emprego de arma de fogo e concurso de pessoas.

