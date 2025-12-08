Dois idosos sofreram um grave acidente de moto em Guaratinguetá, na manhã de domingo (7), na Estrada Vicinal Plínio Galvão César, região rural da cidade. O motociclista de 72 anos morreu e a garupa, de 70 anos, ficou ferida, segundo boletim de ocorrência registrado no Plantão da Delegacia Seccional de Guaratinguetá.
A vítima fatal conduzia uma motocicleta Honda NX 200 vermelha quando sofreu o acidente na estrada vicinal de Guaratinguetá. Ele chegou a receber atendimento do Corpo de Bombeiros e de equipes do Samu, mas não resistiu aos ferimentos. A garupa teve escoriações pelo corpo e permaneceu internada em observação.
De acordo com o boletim, a Polícia Militar foi acionada via Copom por volta das 10h56 para atender um acidente de moto com vítima fatal, na altura do número 2.755 da Estrada Vicinal Plínio Galvão César, zona rural do município.
Quando a equipe chegou ao local, encontrou o condutor da moto em estado gravíssimo, sendo atendido pelo Corpo de Bombeiros e por duas unidades do Samu (USB e USA). A mulher que estava na garupa já havia sido socorrida por terceiros antes da chegada dos policiais, segundo o registro oficial.
Diante da gravidade do caso, a PM solicitou a presença da perícia. A equipe da Polícia Técnico-Científica foi até a vicinal, fez levantamento fotográfico e analisou a posição da motocicleta e as condições da via, para depois liberar o veículo a um familiar da vítima.
Em seguida, os policiais se deslocaram ao pronto-socorro de Guaratinguetá, onde foi confirmada a morte do motociclista de 72 anos. Já a idosa apresentou escoriações na face, braços e pernas, sem suspeita de fraturas, mas permaneceu internada em observação após o acidente.
O boletim registra a ocorrência como não criminal – morte suspeita e morte acidental, com circunscrição do 2º Distrito Policial de Guaratinguetá. Significa que, a princípio, o acidente não aponta para crime de trânsito praticado por terceiros, mas o caso será encaminhado à delegacia de área para análise detalhada.
Até o momento, o boletim de ocorrência informa que “não foram relatadas outras informações relevantes” sobre a dinâmica do sinistro, o que reforça a importância dos laudos periciais e dos depoimentos para que o inquérito conclua como aconteceu a ocorrência.
Outros acidentes.
O acidente em Guaratinguetá se soma a outros registros recentes de colisões graves envolvendo motociclistas em estradas do Vale do Paraíba.
Nos últimos dias, a reportagem noticiou que um motociclista morreu em acidente em rodovia na zona rural de Santa Branca, após bater em um carro em trecho de mata.
Também foi destaque o caso de um jovem motociclista que morreu em batida frontal contra carro de grávida na SP-153, em Lagoinha. E mais o caso de um motociclista que morreu após acidente com boi em rodovia do Vale.