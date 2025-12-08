Dois idosos sofreram um grave acidente de moto em Guaratinguetá, na manhã de domingo (7), na Estrada Vicinal Plínio Galvão César, região rural da cidade. O motociclista de 72 anos morreu e a garupa, de 70 anos, ficou ferida, segundo boletim de ocorrência registrado no Plantão da Delegacia Seccional de Guaratinguetá.

A vítima fatal conduzia uma motocicleta Honda NX 200 vermelha quando sofreu o acidente na estrada vicinal de Guaratinguetá. Ele chegou a receber atendimento do Corpo de Bombeiros e de equipes do Samu, mas não resistiu aos ferimentos. A garupa teve escoriações pelo corpo e permaneceu internada em observação.