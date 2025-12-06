Um homem foi morto a tiros na tarde deste sábado (6) no bairro Campos dos Alemães, em São José dos Campos. O crime aconteceu na rua Elis Regina, próximo à Avenida dos Evangelhos, na região sul da cidade.

De acordo com as primeiras informações, o atirador teria chegado ao local em uma motocicleta e feito disparos de arma de fogo contra a vítima, que não resistiu aos ferimentos. Após a execução, o suspeito fugiu.