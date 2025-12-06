06 de dezembro de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
CRIME

URGENTE: Homem é executado a tiros na zona sul de São José

Por Leandro Vaz | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Da redação
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução
Homem é executado em São José
Homem é executado em São José

Um homem foi morto a tiros na tarde deste sábado (6) no bairro Campos dos Alemães, em São José dos Campos. O crime aconteceu na rua Elis Regina, próximo à Avenida dos Evangelhos, na região sul da cidade.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

De acordo com as primeiras informações, o atirador teria chegado ao local em uma motocicleta e feito disparos de arma de fogo contra a vítima, que não resistiu aos ferimentos. Após a execução, o suspeito fugiu.

Equipes da Guarda Civil Municipal, por meio do Grupo Tático de Apoio com Motocicletas, foram acionadas e atuam na preservação da área e na coleta inicial de informações.

A ocorrência segue em andamento e a polícia deve ouvir testemunhas para tentar identificar o autor e esclarecer a motivação do crime.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários