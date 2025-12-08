Um jovem identificado como Matheus Soares de Sales, de 19 anos, foi executado com um tiro na cabeça enquanto andava de bicicleta na tarde deste domingo (7) no Jardim Padre Rodolfo, em Pindamonhangaba. O crime ocorreu por volta das 14h40, na rua Oswaldo de Oliveira Cornetti, e chocou moradores da região.

Testemunhas relataram ter ouvido disparos e, instantes depois, encontraram Matheus caído na via. Equipes do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foram acionadas, mas apenas puderam constatar o óbito do jovem.