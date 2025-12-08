Um motorista de 57 anos morreu após colidir em poste na cidade de Lorena. O acidente aconteceu na noite de sábado (6), na Estrada dos Marques, bairro Santa Rita, depois de o condutor perder o controle do carro que dirigia e bater em um poste de energia em via urbana. Ele chegou a ser levado ao Hospital Municipal, mas já deu entrada em óbito.
De acordo com o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada via Copom, por volta das 20h55, para atender a um acidente de trânsito. No local, os policiais encontraram o veículo já bastante danificado e foram informados de que o motorista havia sido socorrido pelo Samu ao Hospital Municipal, onde a equipe médica constatou a morte da vítima, possivelmente por hemorragia interna decorrente do impacto.
A ocorrência foi registrada como morte suspeita e morte acidental, sem indícios de crime de trânsito praticado por terceiros, e será encaminhada à Delegacia de Polícia de Lorena, responsável pela área do fato.
O boletim informa que a vítima conduzia um Fiat Uno Mille SX preto quando o veículo colidiu com um poste em trecho urbano da Estrada dos Marques, no bairro Santa Rita, em Lorena. Ele estava sozinho no carro no momento do acidente.
Segundo o registro, familiares relataram que o homem havia saído para trabalhar e, em circunstâncias ainda não totalmente esclarecidas, perdeu o controle da direção, o que resultou na batida forte contra o poste. A pancada foi suficiente para causar ferimentos internos graves, e ele não resistiu mesmo após ser levado com urgência ao hospital.
Durante o atendimento da ocorrência, os policiais constataram que ele não possuía CNH (Carteira Nacional de Habilitação) e que o automóvel tinha pendências administrativas de licenciamento, motivo pelo qual o carro foi recolhido ao pátio após liberação da perícia.
A Polícia Técnico-Científica foi acionada para realizar perícia no local do acidente. Os peritos registraram fotos da cena, avaliaram danos no veículo, no poste e no asfalto e analisaram o posicionamento do carro após o impacto.
O boletim destaca que a equipe não encontrou sinais aparentes de ingestão de bebida alcoólica, nem objetos suspeitos no interior do veículo – apenas um saco com materiais usados no trabalho da vítima. Também não foram identificadas câmeras de segurança nas proximidades que pudessem ter registrado o momento exato da colisão.
Foram requisitados exames necroscópico e toxicológico ao IML (Instituto Médico Legal), que devem apontar a causa exata da morte e verificar se havia qualquer substância no organismo do motorista que pudesse ter contribuído para o sinistro. Esses laudos, somados ao relatório da perícia no local, vão ajudar a esclarecer as circunstâncias do acidente em que o motorista morre após colisão com poste em Lorena.