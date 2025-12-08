A Prefeitura de São José dos Campos publicou o edital para contratar a empresa que vai fornecer e implantar a infraestrutura de carregamento dos ônibus elétricos da frota do transporte público na cidade.
O lançamento marca mais um passo do novo modelo de mobilidade que a cidade está implantando, que contará com 400 ônibus elétricos. Para tanto, estão previstas mais três licitações (leia abaixo).
Segundo a Prefeitura, a atual licitação será realizada na modalidade pregão eletrônico, para a contratação da empresa responsável por fornecer e implantar, no Pátio Sul, a infraestrutura de carregamento dos veículos elétricos da frota operacional do transporte público. O pátio de carregamento será instalado na região sul.
O edital prevê o recebimento de propostas até as 8h29 do dia 22 de dezembro. A sessão pública para abertura dos envelopes será realizada logo em seguida, às 8h30, no formato de pregão, com participação aberta e lances sucessivos. Será vencedora a empresa que apresentar o menor valor global. O investimento estimado para a execução do serviço é de até R$ 9,6 milhões.
Estrutura do novo pátio.
O Pátio Sul será implantado na rua Carlos Nunes de Paula, 833, no Jardim Imperial, em frente à Estação Sul da Linha Verde. O local conta com área total de 12.776 m², sendo 10.713 m² destinados à área construída.
O projeto contempla 34 vagas para ônibus, todas com ponto de recarga, possibilitando o abastecimento de aproximadamente 160 veículos por dia.
A empresa contratada ficará responsável por instalar toda a infraestrutura elétrica do espaço, que já está em fase final de construção pela Prefeitura.
O edital prevê prazos após a assinatura do contrato: 10 dias para a apresentação do projeto executivo, 20 dias para a comprovação da aquisição ou fabricação dos equipamentos e 120 dias para a conclusão das obras e realização dos testes.
Licitações.
O novo sistema de transporte público de São José dos Campos foi "fatiado" em cinco licitações. A primeira versou sobre o fornecimento dos ônibus elétricos – cinco já foram entregues e outros 15 estão a caminho.
A vencedora foi a Green Energy, cujo contrato foi firmado em março deste ano e prevê o fornecimento de 400 veículos elétricos até setembro de 2026. O acordo tem duração de 15 anos, em um investimento total de R$ 2,7 bilhões.
“A entrega dos veículos segue o cronograma geral informado pela empresa. A previsão atual é de que em dezembro de 2025 cheguem mais 15 ônibus. Os demais veículos serão entregues por lotes até setembro de 2026, completando o total contratado”, informou a Prefeitura.
A segunda licitação contempla a aquisição de carregadores para o Pátio Sul, atualmente em andamento.
O terceiro edital a ser lançado será para licitar sete pontos de carregamento elétrico dos ônibus, que serão distribuídos por São José e também poderão atender veículos privados, podendo ser explorados comercialmente.
Segundo a Prefeitura, a empresa vencedora vai implantar esses sete pontos de carregamento e gerenciar nove ao todo, incluindo o Pátio Sul e a estação do VLP – Linha Verde.
A quarta licitação servirá para contratar a empresa que vai operar o sistema de transporte. “No começo do ano a gente deve disparar o processo de operação do sistema, que é toda a parte de motorista, cobradores, manutenção, borracheiro, funilaria, enfim, toda parte de operação do sistema de transporte público, que venha com duas garagens dentro dessa operação”, afirmou o prefeito Anderson Farias (PSD) em entrevista a OVALE.
Por fim, a última licitação prevê contratar a empresa (fintech) que vai gerenciar a parte financeira do transporte público, ou seja, o pagamento das tarifas com a ‘Conta Mobilidade’, cujo cartão também poderá ser usado em outros modais.
“Com o avanço da implantação do pátio de carregamento e a expansão da frota elétrica, São José dos Campos reforça seu compromisso com a sustentabilidade e com a modernização do transporte público, ampliando o conforto dos passageiros e reduzindo as emissões de poluentes na cidade”, disse a Prefeitura.
Brasil do Futuro.
O projeto "O Brasil do Futuro" de OVALE conta com o apoio institucional da Prefeitura e da Câmara de São José dos Campos e patrocínios da CCR Rio SP e a Serttel.