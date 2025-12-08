A Prefeitura de São José dos Campos publicou o edital para contratar a empresa que vai fornecer e implantar a infraestrutura de carregamento dos ônibus elétricos da frota do transporte público na cidade.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O lançamento marca mais um passo do novo modelo de mobilidade que a cidade está implantando, que contará com 400 ônibus elétricos. Para tanto, estão previstas mais três licitações (leia abaixo).