Uma adolescente foi condenada a pagar R$ 35 mil por ter arremessado um prato com alimentos no rosto de outra adolescente, em uma escola estadual de Tremembé. Ela foi sentenciada nas esferas cível e criminal.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

A agressão ocorreu em 10 de abril de 2024, durante o intervalo na escola em que ambas estudavam. Segundo a denúncia, a ré arremessou um prato de vidro contendo alimento no rosto da vítima, de 16 anos, ocasionando-lhe “lesão grave e corte profundo em região sensível da face, com sangramento intenso e necessidade de atendimento médico de urgência”.