Uma onda de homicídios e tentativas de homicídio no Vale do Paraíba deixou pelo menos sete pessoas mortas e cinco feridas entre a noite de sexta-feira (5) e a tarde de domingo (7), em ocorrências registradas em Pindamonhangaba, Jacareí, Aparecida, São José dos Campos e Lorena, todas investigadas pela Polícia Civil como crimes contra a vida.

No balanço dessas ocorrências, foram assassinados um jovem ciclista em Pindamonhangaba, um morador em Jacareí, uma jovem em ataque a carro de luxo em Aparecida, três homens em diferentes casos em São José dos Campos e um rapaz em Lorena, além de cinco vítimas sobreviventes, baleadas ou alvo direto de ataques a tiros.