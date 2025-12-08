Uma onda de homicídios e tentativas de homicídio no Vale do Paraíba deixou pelo menos sete pessoas mortas e cinco feridas entre a noite de sexta-feira (5) e a tarde de domingo (7), em ocorrências registradas em Pindamonhangaba, Jacareí, Aparecida, São José dos Campos e Lorena, todas investigadas pela Polícia Civil como crimes contra a vida.
No balanço dessas ocorrências, foram assassinados um jovem ciclista em Pindamonhangaba, um morador em Jacareí, uma jovem em ataque a carro de luxo em Aparecida, três homens em diferentes casos em São José dos Campos e um rapaz em Lorena, além de cinco vítimas sobreviventes, baleadas ou alvo direto de ataques a tiros.
Ao todo, são 12 vítimas diretamente atingidas nessa onda de violência no Vale em apenas três dias, sem contar familiares e comunidades impactadas pelos crimes.
Os casos que compõem esta onda de homicídios e tentativas de homicídio no Vale envolveram diferentes cidades e contextos.
Pindamonhangaba – um jovem ciclista é morto a tiros em Pinda enquanto pedalava no Jardim Padre Rodolfo, em Moreira César. Ele foi encontrado caído sobre a bicicleta, com tiro na parte de trás da cabeça, e o crime é tratado como homicídio com autoria desconhecida.
Jacareí – um homem é morto após ser atropelado propositalmente por um vizinho, no Parque Meia Lua; o caso é investigado como homicídio por atropelamento de vizinho em Jacareí, com suspeito preso em flagrante.
Aparecida – um ataque a tiros contra carro de luxo em Aparecida mata uma jovem de 22 anos e deixa outras três pessoas como vítimas de tentativa de homicídio, após o grupo sair de festa em Guaratinguetá e ser atacado na região da Ponte Alta.
Lorena – dois rapazes de 19 anos são alvos de disparos no bairro Cecap; jovens são baleados em Lorena; um morre e outro fica ferido, em caso registrado como homicídio consumado e tentativa de homicídio.
São José dos Campos – três ocorrências diferentes:
Colegas de trabalho se desentendem em São José dos Campos e um homem de 58 anos é agredido a coronhadas e baleado na coxa, em caso tratado como tentativa de homicídio no Parque Nova Esperança.
Duplo homicídio em festa em São José dos Campos termina com dois mortos e um suspeito baleado e entubado sob escolta.
No bairro Campos dos Alemães, na zona sul de São José, um homem é morto a tiros por criminosos em via pública, e a polícia apura possível ligação com o tráfico de drogas.
Região violenta.
O conjunto dos casos reforça que a onda de homicídios e tentativas de homicídio no Vale não se concentra em uma única cidade, mas atinge diferentes municípios e bairros, com dinâmicas variadas – de discussões entre conhecidos a ataques típicos de execução.
Entre os casos, aparecem algumas semelhanças: predominância de vítimas na casa dos 19 a 30 anos e arma de fogo como principal meio. Além disso, alguns casos surgem de desentendimentos entre colegas ou vizinhos, como em São José e Jacareí, enquanto outros levantam suspeita de relação com tráfico de drogas ou acertos de contas.
Em Jacareí, o homicídio é cometido por atropelamento intencional, mostrando outro tipo de dinâmica dentro dessa série de crimes.
Pelo menos dois casos (festa em condomínio em São José e saída de festa em Guaratinguetá, que termina em ataque em Aparecida) indicam que momentos de confraternização também se tornaram palco de homicídios.
Essa combinação de contextos ajuda a dimensionar a complexidade da onda de homicídios e tentativas de homicídio no Vale do Paraíba, que envolve desde conflitos do cotidiano até investigações ligadas a facções e criminalidade organizada.