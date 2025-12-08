08 de dezembro de 2025
IRREGULARIDADES

Anvisa proíbe cosméticos, anabolizantes e cloreto de sódio

Por Da redação | Brasil
| Tempo de leitura: 2 min
Reprodução
Produto suspenso pela Anvisa
Produto suspenso pela Anvisa

Fiscalizações da Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) resultaram na suspensão de um tônico capilar popular, na apreensão de cosméticos irregulares e no recolhimento de um lote de cloreto de sódio injetável. As resoluções foram publicadas no Diário Oficial da União e passam a valer imediatamente.

Cosméticos

Nesta segunda-feira (8), a agência determinou o recolhimento, a suspensão de comercialização, fabricação e uso do Tônico Capilar Minoxi Turbo Glammour Professional, da empresa Gammour Professional Ltda. A medida foi tomada porque o produto, registrado como cosmético, sugere em seu rótulo as mesmas indicações do medicamento Minoxidil, prometendo "estimular o crescimento capilar, estimulante do crescimento de barba, cabelo e bigode”. O Minoxidil é um princípio ativo de medicamentos de uso controlado e sua substância é listada como não permitida para produtos de higiene pessoal e cosméticos.

Outro produto, o Macho Alfa Minoxidil Turbo 15%, de fabricação desconhecida, também foi proibido e deve ser apreendido por não possuir o devido registro.

Cosméticos da marca Sabô Ageless e a Maquiagem Capilar Bangna também tiveram sua comercialização, produção e uso proibidos por estarem sendo fabricados e anunciados sem o devido registro sanitário.

Saneantes e Cloreto de Sódio Injetável

Outros produtos que sofreram suspensão e apreensão foram os saneantes Acta BTI (vendido como larvicida biológico de origem desconhecida) e os da empresa Gasparelo Produtos de Limpeza e Higiene Ltda, ambos por falta de registro na Anvisa.

Em uma ação distinta na última sexta-feira (5), foi determinado o recolhimento do lote 1250250 do Cloreto de Sódio 0,9% Basa - 9 mg/ml Solução Injetável, da Basal Indústria Farmacêutica Ltda. A medida, que atingiu apenas este lote específico, partiu de um recolhimento voluntário da própria fabricante, que identificou a presença de material estranho no medicamento.

Proibição de Anabolizantes e Suspensão de Farmácia

A vigilância sanitária também proibiu 30 medicamentos sem registro, a maioria anabolizantes fabricados pela empresa irregular Landerlan (CNPJ desconhecido), vedando sua comercialização, distribuição e uso em todos os lotes.
Por fim, a Farmácia Manipulart teve a comercialização, manipulação e divulgação de todos os seus medicamentos suspensa. A empresa estava anunciando medicamentos manipulados em seu site de vendas on-line, prática não permitida pelas Boas Práticas de Manipulação em Farmácias (BPMF) da RDC 67/2007.

