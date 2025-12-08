Fiscalizações da Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) resultaram na suspensão de um tônico capilar popular, na apreensão de cosméticos irregulares e no recolhimento de um lote de cloreto de sódio injetável. As resoluções foram publicadas no Diário Oficial da União e passam a valer imediatamente.
Cosméticos
Nesta segunda-feira (8), a agência determinou o recolhimento, a suspensão de comercialização, fabricação e uso do Tônico Capilar Minoxi Turbo Glammour Professional, da empresa Gammour Professional Ltda. A medida foi tomada porque o produto, registrado como cosmético, sugere em seu rótulo as mesmas indicações do medicamento Minoxidil, prometendo "estimular o crescimento capilar, estimulante do crescimento de barba, cabelo e bigode”. O Minoxidil é um princípio ativo de medicamentos de uso controlado e sua substância é listada como não permitida para produtos de higiene pessoal e cosméticos.
Outro produto, o Macho Alfa Minoxidil Turbo 15%, de fabricação desconhecida, também foi proibido e deve ser apreendido por não possuir o devido registro.
Cosméticos da marca Sabô Ageless e a Maquiagem Capilar Bangna também tiveram sua comercialização, produção e uso proibidos por estarem sendo fabricados e anunciados sem o devido registro sanitário.
Saneantes e Cloreto de Sódio Injetável
Outros produtos que sofreram suspensão e apreensão foram os saneantes Acta BTI (vendido como larvicida biológico de origem desconhecida) e os da empresa Gasparelo Produtos de Limpeza e Higiene Ltda, ambos por falta de registro na Anvisa.
Em uma ação distinta na última sexta-feira (5), foi determinado o recolhimento do lote 1250250 do Cloreto de Sódio 0,9% Basa - 9 mg/ml Solução Injetável, da Basal Indústria Farmacêutica Ltda. A medida, que atingiu apenas este lote específico, partiu de um recolhimento voluntário da própria fabricante, que identificou a presença de material estranho no medicamento.
Proibição de Anabolizantes e Suspensão de Farmácia
A vigilância sanitária também proibiu 30 medicamentos sem registro, a maioria anabolizantes fabricados pela empresa irregular Landerlan (CNPJ desconhecido), vedando sua comercialização, distribuição e uso em todos os lotes.
Por fim, a Farmácia Manipulart teve a comercialização, manipulação e divulgação de todos os seus medicamentos suspensa. A empresa estava anunciando medicamentos manipulados em seu site de vendas on-line, prática não permitida pelas Boas Práticas de Manipulação em Farmácias (BPMF) da RDC 67/2007.