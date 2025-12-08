Fiscalizações da Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) resultaram na suspensão de um tônico capilar popular, na apreensão de cosméticos irregulares e no recolhimento de um lote de cloreto de sódio injetável. As resoluções foram publicadas no Diário Oficial da União e passam a valer imediatamente.

Cosméticos

Nesta segunda-feira (8), a agência determinou o recolhimento, a suspensão de comercialização, fabricação e uso do Tônico Capilar Minoxi Turbo Glammour Professional, da empresa Gammour Professional Ltda. A medida foi tomada porque o produto, registrado como cosmético, sugere em seu rótulo as mesmas indicações do medicamento Minoxidil, prometendo "estimular o crescimento capilar, estimulante do crescimento de barba, cabelo e bigode”. O Minoxidil é um princípio ativo de medicamentos de uso controlado e sua substância é listada como não permitida para produtos de higiene pessoal e cosméticos.

