A Anvisa publicou no Diário Oficial da União desta segunda-feira (8) o registro da vacina contra a dengue desenvolvida pelo Instituto Butantan, sendo a primeira contra a doença a ser produzida por um laboratório nacional. A publicação oficializa a conclusão do processo regulatório e permite a produção e a comercialização do imunizante.

Foram concluídas todas as etapas de análises de acordo com a legislação, de forma a garantir a segurança e eficácia do imunizante que será ofertado exclusivamente por meio do SUS (Sistema Único de Saúde).

