O Dia da Justiça, celebrado em 8 de dezembro, representa mais do que uma data comemorativa. É um momento de reflexão nacional sobre o papel estruturante da Justiça na consolidação da democracia, na preservação dos Poderes da República e no fortalecimento da cidadania. Em um país marcado por pluralidade cultural, desafios sociais e tensões institucionais recorrentes, celebrar a Justiça é reafirmar o compromisso coletivo com o Estado Democrático de Direito.

A clássica simbologia da Justiça - a figura feminina de olhos vendados, equilibrando a balança e empunhando a espada - sintetiza, de forma poderosa, princípios fundamentais. A venda, muitas vezes interpretada como cegueira, traduz em verdade o mais elevado dever de imparcialidade: ela impede que favoritismos, pressões externas ou conveniências momentâneas desviem o curso da decisão judicial. A espada, erguida com firmeza, recorda que a Justiça, ainda que ponderada, não abdica de sua autoridade. É instrumento de proteção da ordem constitucional e de garantia de que direitos e deveres sejam respeitados. A balança, por sua vez, expressa o núcleo da cidadania: o equilíbrio entre liberdade e responsabilidade, entre o direito individual e o interesse coletivo, entre o poder do Estado e a dignidade da pessoa humana.

No sistema constitucional brasileiro, a Justiça desempenha papel de guardiã. O Poder Judiciário, como intérprete final da Constituição e aplicador da lei, assegura a convivência harmônica entre o Executivo e o Legislativo, reparando excessos, corrigindo omissões e garantindo a estabilidade institucional. Em tempos de mudanças rápidas, desinformação e tentativas de tensionamento político, a atuação serena e independente do Judiciário constitui verdadeira âncora de segurança jurídica.