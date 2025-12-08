Treze anos após a morte de Oscar Niemeyer (1907-2012), parte de sua primeira obra em solo paulista está ameaçada. O edifício residencial H22, localizado no antigo CTA (Centro Técnico da Aeronáutica) – hoje DCTA (Departamento de Ciência e Tecnologia Aeroespacial) –, em São José dos Campos, teve sua demolição confirmada pela FAB (Força Aérea Brasileira).

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

A medida causa preocupação entre especialistas em arquitetura e preservação patrimonial em razão da importância histórica do conjunto.