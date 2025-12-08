Uma equipe da Romu (Ronda Ostensiva Municipal), força especial da GCM (Guarda Civil Municipal) de São José dos Campos, prendeu dois homens durante patrulhamento no bairro Jardim Iracema, sob suspeita de roubo de veículo. Eles portavam armas, que foram apreendidas. Outros dois homens fugiram.

A ação aconteceu na madrugada de sábado (6), e os homens são suspeitos de terem roubado um carro cerca de 40 minutos antes da prisão.

