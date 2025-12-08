Uma equipe da Romu (Ronda Ostensiva Municipal), força especial da GCM (Guarda Civil Municipal) de São José dos Campos, prendeu dois homens durante patrulhamento no bairro Jardim Iracema, sob suspeita de roubo de veículo. Eles portavam armas, que foram apreendidas. Outros dois homens fugiram.
A ação aconteceu na madrugada de sábado (6), e os homens são suspeitos de terem roubado um carro cerca de 40 minutos antes da prisão.
Com os dois homens foram apreendidos uma espingarda calibre 12 carregada com munições, um revólver calibre 38 carregado com munições intactas e o veículo que teria sido utilizado no roubo, além de outros objetos.
Eles foram conduzidos à CPJ (Central de Polícia Judiciária), onde ficaram à disposição da Justiça. Responderão por roubo, com pena de reclusão de quatro a 10 anos e multa.