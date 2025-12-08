08 de dezembro de 2025
ACIDENTE FATAL

Motociclista morre após acidente com boi em rodovia do Vale

Por Jesse Nascimento | Natividade da Serra
| Tempo de leitura: 2 min
Reprodução/Maps
Acidente aconteceu na rodovia Otacílio Fernandes da Silva
Um motociclista morreu após acidente em rodovia de Natividade da Serra, na noite da última sexta-feira (5), depois de colidir com um bovino que estava na pista da rodovia Otacílio Fernandes da Silva, na altura do km 33+900, em trecho de zona rural do município.

A vítima é um homem, de 27 anos, que conduzia uma motocicleta Honda XRE 300 quando atingiu o animal, caiu na pista e morreu ainda no local, segundo boletim de ocorrência registrado no Plantão da Delegacia Seccional de Taubaté, com circunscrição da Delegacia de Polícia de Natividade da Serra. A ocorrência foi registrada como morte suspeita e morte acidental.

O caso será apurado pela Polícia Civil, mas, em um primeiro momento, não há indicação de crime de trânsito envolvendo outros veículos, e a motocicleta foi entregue à família após perícia, por não haver interesse criminal no objeto, de acordo com o registro policial.

O acidente.

De acordo com o boletim, policiais militares rodoviários foram acionados pelo Copom para atender a um acidente de trânsito com vítima fatal na Rodovia Otacílio Fernandes da Silva, em Natividade da Serra, no Vale do Paraíba

Quando chegaram ao local, na altura do km 33+900, pista Leste, constataram que o motociclista conduzia a moto Honda/XRE 300, de cor azul, sentido Norte, quando colidiu com um bovino que estava sobre a pista. Com o impacto, ele caiu ao solo e morreu na própria rodovia, antes de qualquer possibilidade de atendimento médico.

O boletim informa que a vítima era habilitada para conduzir motocicleta. Não há registro de outras pessoas envolvidas nem de testemunhas presenciais do momento exato em que o motociclista morreu após o acidente.

A perícia da Polícia Técnico-Científica foi acionada e realizou exames de local, incluindo registro fotográfico, avaliação da posição do corpo, das marcas na pista e da motocicleta. Após o trabalho pericial, o corpo foi encaminhado para exame necroscópico no IML (Instituto Médico-Legal). Amoto, depois de periciada, foi liberada aos familiares da vítima.

A Rodovia Otacílio Fernandes da Silva corta áreas rurais de Natividade da Serra e de outros municípios, com trechos sinuosos e proximidade de pastagens, o que aumenta o risco de animais na pista.

