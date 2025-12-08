Um motociclista morreu após acidente em rodovia de Natividade da Serra, na noite da última sexta-feira (5), depois de colidir com um bovino que estava na pista da rodovia Otacílio Fernandes da Silva, na altura do km 33+900, em trecho de zona rural do município.

A vítima é um homem, de 27 anos, que conduzia uma motocicleta Honda XRE 300 quando atingiu o animal, caiu na pista e morreu ainda no local, segundo boletim de ocorrência registrado no Plantão da Delegacia Seccional de Taubaté, com circunscrição da Delegacia de Polícia de Natividade da Serra. A ocorrência foi registrada como morte suspeita e morte acidental.