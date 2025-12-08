Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Foi assim que familiares e amigos despediram-se de jovem Ana Júlia Jacinto Resende, de 22 anos, que morreu baleada após um ataque a tiros a um carro, em que ela estava com outras pessoas.

O crime aconteceu na madrugada de domingo (7), entre Guaratinguetá e Aparecida, e chocou a região. O caso é investigado pela Polícia Civil como homicídio consumado e tentativa de homicídio, com autoria ainda desconhecida.

Ana Júlia é descrita como uma pessoa muito amada pela família e por amigos, com os quais ela se relacionava. Vaidosa, ela gostava de publicar fotos com roupas elegantes e em passeios pela praia, outra atividade da qual era apaixonada, segundo relatos.

A jovem do Vale tinha planos para a vida e aproveitava cada momento ao lado de familiares e amigos, em viagens e eventos na região. Ela era bastante conhecida e querida em Aparecida e Potim.