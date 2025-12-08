A RMVale terá uma terça-feira (9) de tempo instável, com presença de muita umidade, formação de nuvens carregadas e possibilidade de chuvas intensas em vários municípios. De acordo com dados do Climatempo, o dia será marcado por variações entre céu nublado, pancadas de chuva e episódios de trovoadas, especialmente no período da tarde e da noite.

Em São José dos Campos, a previsão indica chuva e trovoadas, com temperaturas que variam entre 20°C e 23°C. O sol aparece pela manhã, mas o aumento de nuvens deve trazer pancadas de chuva já no fim da manhã e ao longo da tarde. Para a noite, há expectativa de temporal, com umidade atingindo 97%.