A RMVale terá uma terça-feira (9) de tempo instável, com presença de muita umidade, formação de nuvens carregadas e possibilidade de chuvas intensas em vários municípios. De acordo com dados do Climatempo, o dia será marcado por variações entre céu nublado, pancadas de chuva e episódios de trovoadas, especialmente no período da tarde e da noite.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Em São José dos Campos, a previsão indica chuva e trovoadas, com temperaturas que variam entre 20°C e 23°C. O sol aparece pela manhã, mas o aumento de nuvens deve trazer pancadas de chuva já no fim da manhã e ao longo da tarde. Para a noite, há expectativa de temporal, com umidade atingindo 97%.
Em Taubaté, o cenário é de sol e chuva, com mínima de 20°C e máxima de 23°C. A cidade terá períodos de sol entre nuvens, mas pode registrar chuvas rápidas durante o dia e também à noite, com umidade chegando a 93%.
A cidade de Guaratinguetá começa o dia com céu nublado e chance de garoa pela manhã. No decorrer da tarde, o sol aparece, mas logo volta a dar lugar a pancadas de chuva, que também devem ocorrer à noite. Os termômetros variam de 20°C a 23°C, com umidade de 97%.
No Litoral Norte, Caraguatatuba terá uma terça de sol entre muitas nuvens, com previsão de pancadas de chuva à tarde e à noite. A temperatura fica entre 22°C e 24°C, e a umidade relativa do ar alcança 92%.
Em Campos do Jordão, o frio permanece mais intenso em relação às demais cidades da região: mínima de 16°C e máxima de 18°C. A previsão aponta sol entre muitas nuvens a céu nublado, com chuva pela manhã e possibilidade de temporal à tarde e à noite. A umidade é de 94%.
A instabilidade deve seguir ao longo do dia, e os órgãos de meteorologia recomendam atenção para áreas com risco de alagamentos e queda de energia, especialmente nos municípios com previsão de temporais.