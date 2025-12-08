Em São Sebastião, dois homens foram presos em flagrante pela Polícia Militar na Costa Sul de São Sebastião, pouco tempo após cometerem um roubo à mão armada e tentarem fugir em uma motocicleta. A ação aconteceu no último sábado (6) e teve início após um cidadão acionar a Polícia Militar, informando ter sido vítima de assalto. Após perseguição e abordagem dentro de um imóvel, os itens produto de roubo foram localizados e devolvidos ao proprietário.
Um dos homens confessou que os pertences roubados estavam na casa, próximo ao móvel da televisão. No local, a polícia encontrou e recuperou três correntes, dois anéis e duas pulseiras.
Entre os objetos recuperados e restituídos à vítima estava uma corrente de ouro com pingente, avaliada em R$ 3.500,00.
Em busca na residência, os policiais também encontraram duas motocicletas em situação irregular, sendo uma delas uma CG prata adulterada.
Um veículo VW Fox, pertencente aos deles, estava estacionado na parte externa da casa. Todos os veículos foram apreendidos.
Os autores, os veículos e a vítima foram conduzidos à Delegacia de Boiçucanga para o registro da ocorrência, onde os suspeitos permaneceram à disposição da Justiça.