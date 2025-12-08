Em São Sebastião, dois homens foram presos em flagrante pela Polícia Militar na Costa Sul de São Sebastião, pouco tempo após cometerem um roubo à mão armada e tentarem fugir em uma motocicleta. A ação aconteceu no último sábado (6) e teve início após um cidadão acionar a Polícia Militar, informando ter sido vítima de assalto. Após perseguição e abordagem dentro de um imóvel, os itens produto de roubo foram localizados e devolvidos ao proprietário.

Um dos homens confessou que os pertences roubados estavam na casa, próximo ao móvel da televisão. No local, a polícia encontrou e recuperou três correntes, dois anéis e duas pulseiras.

Entre os objetos recuperados e restituídos à vítima estava uma corrente de ouro com pingente, avaliada em R$ 3.500,00.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp