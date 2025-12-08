A Polícia Civil prendeu em flagrante, na noite de domingo (7), um homem acusado de atropelar e matar o vizinho após uma discussão no Parque Meia Lua, em Jacareí. A vítima foi identificada como Jonatas Marques Machado, de 33 anos.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Segundo o boletim de ocorrência registrado no plantão policial, equipes da Polícia Militar foram acionadas inicialmente para atender uma possível ocorrência envolvendo criança na Rua Deputado Arnaldo Laurindo. Ao chegarem ao endereço, os PMs encontraram um homem caído na via pública, já sem vida.