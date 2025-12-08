A Polícia Civil prendeu em flagrante, na noite de domingo (7), um homem acusado de atropelar e matar o vizinho após uma discussão no Parque Meia Lua, em Jacareí. A vítima foi identificada como Jonatas Marques Machado, de 33 anos.
Segundo o boletim de ocorrência registrado no plantão policial, equipes da Polícia Militar foram acionadas inicialmente para atender uma possível ocorrência envolvendo criança na Rua Deputado Arnaldo Laurindo. Ao chegarem ao endereço, os PMs encontraram um homem caído na via pública, já sem vida.
A médica da Unidade de Suporte Avançado, que acompanhou o atendimento, confirmou o óbito no local.
Vizinhos.
De acordo com depoimentos colhidos pela polícia, moradores informaram que Jonatas teria sido atropelado propositalmente pelo vizinho Rubens dos Santos, de 44 anos, após uma desavença entre ambos.
O suspeito se apresentou espontaneamente aos policiais militares e admitiu envolvimento na ocorrência. Ele foi detido e levado à Delegacia para registro do flagrante.
Perícia.
O delegado responsável pela ocorrência esteve no local, requisitou perícia técnico-científica e determinou o envio do corpo ao Instituto Médico-Legal para necropsia.
Segundo o despacho da autoridade policial, sinais no cenário do crime, relatos de testemunhas e a dinâmica observada indicam atropelamento intencional, configurando homicídio doloso.
Prisão preventiva.
Após ouvir o suspeito, que permaneceu em silêncio durante o interrogatório, o delegado decretou a prisão em flagrante e representou pela conversão da medida em prisão preventiva.
Rubens dos Santos foi encaminhado ao Centro de Triagem de Jacareí, onde permanece à disposição da Justiça.
A Polícia Civil aguarda os laudos complementares de perícia e o resultado da necropsia para instruir o inquérito.