Um carro capotou e ficou submerso em córrego de São José dos Campos. O acidente aconteceu na madrugada desta segunda-feira (8), deixando um homem morto e cinco mulheres feridas após o veículo despencar de uma ponte na Estrada Nathan Sampaio de Almeida, no bairro Jardim República, zona sul da cidade.
De acordo com o boletim de ocorrência da Polícia Civil, o automóvel VW/Gol CLI 1.8, de cor bege, seguia pela estrada quando, em uma curva próxima a uma ponte, aconteceu o acidente, com o carro caindo dentro do curso d’água.
Populares ajudaram a retirar as cinco passageiras do interior do veículo, evitando que se afogassem, mas o condutor morreu no local, antes da chegada do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência).
O registro policial aponta que a ocorrência foi inicialmente enquadrada como lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, embriaguez ao volante e autolesão, todos previstos no Código de Trânsito Brasileiro.
Exames necroscópico e toxicológico do motorista, além de exame de corpo de delito das cinco vítimas, foram requisitados pela Polícia Civil para detalhar as circunstâncias do fato.
O caso.
A Polícia Militar foi acionada por volta de 2h para atender a ocorrência de carro que capota e fica submerso em córrego em São José dos Campos. Quando as equipes chegaram, encontraram o veículo dentro do córrego, parcialmente submerso, com a presença do Corpo de Bombeiros e de equipes do Samu já realizando o resgate das vítimas.
A perícia do Instituto de Criminalística foi acionada e realizou levantamento fotográfico e técnico na área, analisando posição do veículo, marcas na pista, danos na estrutura da ponte e condições do córrego.
O veículo não foi retirado imediatamente porque ainda estava parcialmente submerso, o que exigirá ação específica de guincho e apoio de equipes especializadas.
As vítimas são cinco mulheres com idades entre 26 e 44 anos, todas passageiras do veículo. Elas foram identificadas no boletim de ocorrência, registrado na CPJ (Central de Polícia Judiciária).
Segundo o registro, uma das passageiras – de 26 anos – foi encaminhada à Santa Casa de Jacareí, enquanto as outras quatro foram levadas ao Pronto-Socorro da Vila Industrial, em São José dos Campos. O estado de saúde delas não foi detalhado no boletim até o momento da elaboração do documento, mas todas foram classificadas como vítimas de lesão corporal em acidente de trânsito envolvendo o carro que capota e fica submerso em córrego em São José dos Campos.
Já o motorista, que dirigia o VW/Gol e morreu no local, aparece no boletim como vítima fatal ainda não identificada formalmente na condição de autor do fato. O corpo dele será submetido a exame necroscópico e toxicológico, e a Polícia Civil ainda tenta localizar familiares para comunicação oficial da morte e coleta de informações complementares sobre o condutor do carro.