Um carro capotou e ficou submerso em córrego de São José dos Campos. O acidente aconteceu na madrugada desta segunda-feira (8), deixando um homem morto e cinco mulheres feridas após o veículo despencar de uma ponte na Estrada Nathan Sampaio de Almeida, no bairro Jardim República, zona sul da cidade.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

De acordo com o boletim de ocorrência da Polícia Civil, o automóvel VW/Gol CLI 1.8, de cor bege, seguia pela estrada quando, em uma curva próxima a uma ponte, aconteceu o acidente, com o carro caindo dentro do curso d’água.