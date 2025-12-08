O Hospital Regional do Litoral Norte, em Caraguatatuba, abriu inscrições para o processo seletivo destinado à formação de cadastro reserva em cinco cargos, com remuneração que varia entre R$ 1.807,00 e R$ 5.187,53, conforme o Anexo I do edital. As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas por meio de formulário eletrônico, disponível entre 10 e 12 de dezembro de 2025.

De acordo com o quadro oficial do processo seletivo, as oportunidades são para cadastro reserva nos seguintes cargos:

Auxiliar de jardinagem e maqueiro com jornada de 44h semanais e remuneração de R$ 1.807,00

Enfermeiro de higienização e enfermeiro do trabalho para trabalhar 40h semanais com salário de R$ 5.187,53

Farmacêutico com jornada de 40h semanais e vencimentos de R$ 4.472,09

