08 de dezembro de 2025
OPORTUNIDADE

Hospital abre seleção com salários de até R$ 5,1 mil na região

Caraguatatuba
Hospital Regional do Litoral Norte – Francine Maia França
O Hospital Regional do Litoral Norte, em Caraguatatuba, abriu inscrições para o processo seletivo destinado à formação de cadastro reserva em cinco cargos, com remuneração que varia entre R$ 1.807,00 e R$ 5.187,53, conforme o Anexo I do edital. As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas por meio de formulário eletrônico, disponível entre 10 e 12 de dezembro de 2025.

De acordo com o quadro oficial do processo seletivo, as oportunidades são para cadastro reserva nos seguintes cargos:

  • Auxiliar de jardinagem e maqueiro com jornada de 44h semanais e remuneração de R$ 1.807,00
  • Enfermeiro de higienização e enfermeiro do trabalho para trabalhar 40h semanais com salário de R$ 5.187,53
  • Farmacêutico com jornada de 40h semanais e vencimentos de R$ 4.472,09

O processo seletivo contará com etapas classificatórias e eliminatórias, incluindo prova de conhecimento técnico na área de atuação, prova de informática e entrevista.

Os interessados devem preencher o formulário de inscrição conforme as orientações do edital completo disponível em isgsaude.org.br/hrln/trabalhe-conosco/

