OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
INCÊNDIO

Casal briga e homem põe fogo na casa; ninguém ficou ferido

Por Da redação | Ilhabela
| Tempo de leitura: < 1 min
Divulgação
Bombeiros foram chamados para conter as chamas numa residência no bairro Itaguassu
O Corpo de Bombeiros de Ilhabela foi acionado para uma ocorrência de incêndio em uma residência no bairro Itaguassu, no último sábado (6).

Uma briga de casal teria levado o homem a colocar cogo na casa e, em seguida, a fugir.

As chamas foram controladas e os bombeiros deixaram o local a cargo da polícia para perícia. Ninguém ficou ferido.

