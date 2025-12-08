O Corpo de Bombeiros de Ilhabela foi acionado para uma ocorrência de incêndio em uma residência no bairro Itaguassu, no último sábado (6).
Uma briga de casal teria levado o homem a colocar cogo na casa e, em seguida, a fugir.
As chamas foram controladas e os bombeiros deixaram o local a cargo da polícia para perícia. Ninguém ficou ferido.