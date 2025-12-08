A Polícia Civil investiga uma morte suspeita em acidente de trânsito registrada na madrugada de domingo (7) na região central de São José dos Campos. Um motociclista ainda não identificado morreu após perder o controle do veículo e bater contra um poste, na rua Demétrio Diacov.
De acordo com o boletim de ocorrência, o acidente ocorreu por volta de 1h10. Policiais militares que atenderam ao chamado relataram que o condutor da motocicleta, uma Honda CG 160, prata, modelo 2025, caiu ao solo após o impacto. Equipes do Corpo de Bombeiros e do serviço de resgate avançado foram acionadas e constataram que a vítima apresentava ferimentos graves, com sangramento intenso. Apesar das tentativas de atendimento, o óbito foi confirmado pelo médico da equipe especializada.
A vítima não portava documentos pessoais. Apenas um celular e R$ 20 em espécie foram encontrados e apreendidos. Consultas preliminares apontaram que a moto não estava registrada em nome do condutor. A polícia estima que o motociclista tenha entre 28 e 33 anos.
Peritos criminais e investigadores atenderam o local, onde o corpo foi removido após o trabalho técnico. A motocicleta foi apreendida, assim como os pertences encontrados com o homem.
O caso foi registrado como morte acidental e morte suspeita, e o delegado titular irá analisar as circunstâncias para determinar os próximos passos da investigação, incluindo tentativa de identificação oficial da vítima.