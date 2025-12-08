As inscrições para o concurso da Polícia Penal de São Paulo, que visa preencher 1.100 vagas de policial penal destinadas ao sexo masculino, foram prorrogadas. Os candidatos interessados têm até as 16h do dia 22 de dezembro de 2025 para realizar a inscrição por meio do site www.institutoaocp.org.br, mediante pagamento de R$ 122,17.
As inscrições devem ser realizadas exclusivamente pela Internet. Há previsão de isenção total da taxa de inscrição para doadores de sangue e redução de 50% para estudantes desempregados ou com renda inferior a dois salários mínimos, que atendam aos requisitos do edital.
A função oferece remuneração inicial de R$ 4.695,60. O regime de trabalho é de dedicação exclusiva.
Entre os principais pré-requisitos para o ingresso no cargo estão ter, no mínimo, 18 anos (na data da posse) e no máximo 35 anos (na data de encerramento das inscrições), possuir diploma de nível superior e ter estatura mínima de 1,60 m. É também exigida a Carteira Nacional de Habilitação ativa na Categoria “B”, no mínimo.
O concurso será realizado em quatro fases eliminatórias, sendo a primeira a Prova Objetiva, prevista para o dia 8 de fevereiro de 2026. A prova terá 50 questões de múltipla escolha, abrangendo Língua Portuguesa, Matemática e Conhecimentos Gerais (incluindo Noções de Direito e Legislação).
Serão convocados para as fases seguintes os 7,5 mil candidatos melhor classificados na prova objetiva, que passarão pelo Teste de Aptidão Física e por avaliações de aptidão psicológica, comprovação de idoneidade e investigação social.