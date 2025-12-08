As inscrições para o concurso da Polícia Penal de São Paulo, que visa preencher 1.100 vagas de policial penal destinadas ao sexo masculino, foram prorrogadas. Os candidatos interessados têm até as 16h do dia 22 de dezembro de 2025 para realizar a inscrição por meio do site www.institutoaocp.org.br, mediante pagamento de R$ 122,17.

As inscrições devem ser realizadas exclusivamente pela Internet. Há previsão de isenção total da taxa de inscrição para doadores de sangue e redução de 50% para estudantes desempregados ou com renda inferior a dois salários mínimos, que atendam aos requisitos do edital.

