A Polícia Civil investiga a morte de Luis Henrique Rodrigues Alves de França, de 35 anos, baleado e morto na tarde de sábado (6) na zona sul de São José dos Campos. O crime aconteceu por volta das 16h30, na rua Elis Regina, no Campo dos Alemães.

De acordo com o boletim de ocorrência, Guardas Civis Municipais patrulhavam a avenida dos Sindicalistas quando foram informados, via monitoramento, de que um motociclista havia efetuado disparos de arma de fogo na região. Inicialmente, não havia confirmação de vítima. Pouco depois, porém, surgiu a informação de um homem baleado na esquina da rua Elis Regina com a avenida dos Evangélicos.