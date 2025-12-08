Um homem foi preso em flagrante suspeito de matar o vizinho atropelado em Jacareí, no bairro Parque Meia Lua. A ocorrência aconteceu na noite de domingo (7), na rua Deputado Arnaldo Laurindo.

De acordo com o registro policial, a vítima, de 33 anos, foi encontrada já sem vida em via pública, e moradores relataram que ela teria sido atropelada de forma proposital por um vizinho de 44 anos, após uma discussão.