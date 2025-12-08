Um homem foi preso em flagrante suspeito de matar o vizinho atropelado em Jacareí, no bairro Parque Meia Lua. A ocorrência aconteceu na noite de domingo (7), na rua Deputado Arnaldo Laurindo.
De acordo com o registro policial, a vítima, de 33 anos, foi encontrada já sem vida em via pública, e moradores relataram que ela teria sido atropelada de forma proposital por um vizinho de 44 anos, após uma discussão.
O caso foi registrado como homicídio consumado e o suspeito foi encaminhado ao Centro de Triagem da cidade, onde permanece à disposição da Justiça. Ele vai passar por audiência de custódia nesta segunda-feira (8).
Segundo o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada para atender, inicialmente, uma ocorrência que parecia envolver um possível atropelamento de criança na rua Deputado Arnaldo Laurindo, no Parque Meia Lua.
Ao chegar ao endereço, porém, as equipes encontraram um homem adulto caído ao solo, já em óbito, e a morte foi atestada no local pela médica de uma unidade de suporte avançado.
Moradores contaram aos policiais que o homem teria sido atropelado propositalmente por um vizinho, após uma discussão prévia entre os dois. As informações apontam que a vítima e o suspeito já se conheciam e moravam na mesma região do Parque Meia Lua, o que reforça a tese de um conflito de vizinhança que terminou em tragédia.
Pouco depois, o próprio suspeito do homicídio se apresentou espontaneamente à equipe da Polícia Militar, admitindo envolvimento na ocorrência e sendo conduzido ao Plantão da Delegacia Seccional de Jacareí, onde o flagrante foi lavrado.
O histórico do boletim de ocorrência descreve um cenário de forte tensão entre os envolvidos. De acordo com o relato da policial militar ouvida formalmente, vários moradores disseram que a vítima foi atropelada propositalmente pelo vizinho após uma desavença.
A forma de execução – atropelamento intencional após discussão – é destacada pelo delegado no despacho, que fala em “dinâmica compatível com ação intencional”.
O veículo envolvido é um VW Golf verde, ano 1999/2000, que aparece no boletim como automóvel relacionado ao suspeito e foi apontado como o carro usado no atropelamento. O automóvel será alvo de perícia da Polícia Técnico-Científica para detalhar danos, marcas e possíveis vestígios que ajudem a esclarecer como sobre como ocorreram os fatos.
No local, o delegado plantonista determinou a preservação integral da área, requisitou perícia de local de morte violenta e autorizou o envio do corpo da vítima ao IML (Instituto Médico-Legal) para exame necroscópico. Um laudo complementar deverá indicar com maior precisão a causa da morte e eventuais lesões compatíveis com atropelamento em via pública.
O suspeito do homicídio por atropelamento de vizinho em Jacareí foi levado ao Plantão Policial, onde foi qualificado, cientificado de seus direitos constitucionais e optou por permanecer em silêncio durante o interrogatório formal, exercendo o direito de não responder às perguntas da autoridade policial.:
Com base nas informações colhidas no local, na constatação de morte violenta, nos relatos de moradores e na apresentação espontânea do suspeito, o delegado decretou a prisão em flagrante pelo crime de homicídio doloso consumado.
No despacho, ele destaca a gravidade concreta do fato, a existência de vítima fatal e a necessidade de garantir a ordem pública, apontando o atropelamento como intencional.
O delegado também decidiu não conceder liberdade provisória e representou à Justiça pela conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, alegando risco de fuga, possibilidade de reiteração delitiva e necessidade de proteger a instrução criminal e a comunidade local. Após os procedimentos, o suspeito foi encaminhado ao Centro de Triagem de Jacareí, onde permanece à disposição do Judiciário.