08 de dezembro de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
POLÍTICA

Pablo Marçal segue inelegível por oito anos, determina TRE

Por Da redação | Brasil
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução
Pablo Marçal
Pablo Marçal

O TRE-SP (Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo)  decidiu manter a condenação do empresário e ex-candidato à Prefeitura de São Paulo, Pablo Marçal (PRTB), à inelegibilidade por oito anos, contados a partir das eleições de 2024. A decisão, tomada na última semana, considerou que, o então candidato fez uso indevido dos meios de comunicação social.

A Corte Eleitoral manteve também a multa de R$ 420 mil aplicada a Marçal. A sanção decorre do descumprimento de uma decisão liminar de agosto de 2024, que havia determinado a suspensão dos perfis do candidato nas redes sociais e proibido a remuneração de seus colaboradores. O TRE-SP entendeu que a estratégia de Marçal, que remunerava ou incentivava pessoas a produzir e divulgar em massa cortes de seus conteúdos para redes sociais, foi uma forma de alterar o teor e a repercussão de sua propaganda eleitoral, burlando as regras de impulsionamento lícito.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O juiz classificou a prática como uma "estratégia de engenharia social, realmente inovadora no contexto das eleições brasileiras, mas também proibida" devido à impossibilidade de controle e fiscalização.

Apesar de manter a condenação por uso indevido dos meios de comunicação, o TRE-SP afastou as condenações de primeira instância por abuso de poder econômico e captação e gastos ilícitos de recursos, sob o argumento de que não houve prova inequívoca do pagamento de prêmio em dinheiro aos participantes.

O julgamento no TRE-SP terminou com um placar apertado de 4 a 3 em desfavor do empresário. A defesa de Pablo Marçal pode recorrer da decisão no TSE (Tribunal Superior Eleitoral). Até que haja nova decisão, Marçal permanece impedido de disputar eleições até 2032.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários