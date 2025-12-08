A Polícia Civil abriu inquérito para apurar uma tentativa de homicídio registrada na tarde deste domingo (7) no Parque Nova Esperança, zona sul de São José dos Campos. A vítima, identificada como Elizeu Moreno dos Santos, de 58 anos, foi agredida e baleada durante uma festa na rua José Benedito Pereira da Silva.
Segundo o boletim de ocorrência, guardas municipais foram acionados por volta das 16h após moradores relatarem disparos de arma de fogo no bairro. Ao chegarem ao endereço indicado, encontraram Elizeu com ferimentos na cabeça, decorrentes de coronhadas, e um ferimento na coxa compatível com tiro. Ele foi socorrido pelo Samu e levado ao Hospital da Vila. Até a emissão do boletim, seu quadro era estável, sem confirmação sobre necessidade de cirurgia.
A vítima relatou aos agentes que o autor seria André Luís Gonçalves, seu colega de trabalho, com quem mantinha um desentendimento profissional. Testemunhas presentes confirmaram a versão, afirmando que André atirou contra Elizeu e, em seguida, fugiu em um Astra prata. Imagens de câmeras residenciais ajudaram a identificar o veículo e a placa EQM-4005 como vinculada ao investigado.
Peritos do Instituto de Criminalística estiveram no local, onde foram encontradas uma camisa de projétil e um projétil deformado, recolhidos para análise. Nenhuma arma foi localizada.
A Polícia Civil considerou o caso como tentativa de homicídio e encaminhou os autos para a Delegacia com atribuição sobre a área dos fatos, onde as investigações prosseguem para individualizar condutas e avançar na persecução criminal. O suspeito ainda não foi localizado.
A vítima será ouvida formalmente assim que receber alta médica.