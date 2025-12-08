A Polícia Civil abriu inquérito para apurar uma tentativa de homicídio registrada na tarde deste domingo (7) no Parque Nova Esperança, zona sul de São José dos Campos. A vítima, identificada como Elizeu Moreno dos Santos, de 58 anos, foi agredida e baleada durante uma festa na rua José Benedito Pereira da Silva.

Segundo o boletim de ocorrência, guardas municipais foram acionados por volta das 16h após moradores relatarem disparos de arma de fogo no bairro. Ao chegarem ao endereço indicado, encontraram Elizeu com ferimentos na cabeça, decorrentes de coronhadas, e um ferimento na coxa compatível com tiro. Ele foi socorrido pelo Samu e levado ao Hospital da Vila. Até a emissão do boletim, seu quadro era estável, sem confirmação sobre necessidade de cirurgia.