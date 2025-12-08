A Polícia Civil investiga um duplo homicídio registrado nas primeiras horas de domingo (7) durante uma festa na Estrada Municipal Frederico Ozanam, no bairro Santa Hermínia, zona sul de São José dos Campos. As vítimas foram identificadas como Caio Luiz da Silva Nunes Ferreira, de 25 anos, e Leon Araújo Cordeiro de Almeida, de 28 anos. Ambos morreram no local após serem atingidos por disparos de arma de fogo.
Segundo o boletim de ocorrência, a confusão começou por volta das 6h, quando frequentadores aguardavam carona para deixar o evento. Testemunhas relataram ter ouvido uma discussão seguida por tiros. Ao se aproximarem, encontraram Caio e Leon já caídos ao solo. Uma terceira pessoa também foi baleada, mas deixou a cena para buscar socorro por conta própria.
Essa vítima, identificada como Jackson Vinícius Alves da Silva, de 29 anos, é apontada por testemunhas como possível autor dos disparos, possivelmente acompanhado de outra pessoa. Ainda conforme os relatos, Caio poderia estar armado e teria reagido.
Equipes da perícia técnica encontraram apenas estojos e projéteis no local; nenhuma arma foi apreendida. Os corpos foram removidos pela Urbam e encaminhados ao Instituto Médico Legal.
Jackson foi localizado em atendimento médico na UPA do Novo Horizonte e depois transferido para o Hospital Municipal, onde permanece internado sob escolta policial. Ele será ouvido assim que receber alta.
O delegado plantonista reconheceu a configuração de flagrante por homicídio qualificado em concurso material, com pena somada superior a quatro anos, o que torna o crime inafiançável. Comunicações oficiais foram expedidas e exames periciais requisitados.
Velórios e sepultamentos.
As despedidas das vítimas acontecem nesta segunda-feira (8). Leon Araújo Cordeiro de Almeida, 28 anos, será velado na sala 4 da Urbam, e o sepultamento no Cemitério Municipal Colônia Paraíso, às 10h. Já Caio Luiz da Silva Nunes Ferreira, 25 anos, é velado no Memorial Bom Retiro e será sepultado no Cemitério Memorial Bom Retiro, às 10h
O inquérito segue em andamento para esclarecer a dinâmica dos disparos, confirmar autoria e identificar possíveis outros envolvidos.