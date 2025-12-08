A Polícia Civil investiga um duplo homicídio registrado nas primeiras horas de domingo (7) durante uma festa na Estrada Municipal Frederico Ozanam, no bairro Santa Hermínia, zona sul de São José dos Campos. As vítimas foram identificadas como Caio Luiz da Silva Nunes Ferreira, de 25 anos, e Leon Araújo Cordeiro de Almeida, de 28 anos. Ambos morreram no local após serem atingidos por disparos de arma de fogo.

Segundo o boletim de ocorrência, a confusão começou por volta das 6h, quando frequentadores aguardavam carona para deixar o evento. Testemunhas relataram ter ouvido uma discussão seguida por tiros. Ao se aproximarem, encontraram Caio e Leon já caídos ao solo. Uma terceira pessoa também foi baleada, mas deixou a cena para buscar socorro por conta própria.