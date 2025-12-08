A Prefeitura de São José dos Campos deu início ao Projeto Verão, que oferece acesso gratuito às piscinas públicas em diversas regiões da cidade. A temporada segue até o dia 29 de março de 2026. São 13 piscinas funcionando diariamente, inclusive aos sábados, domingos e feriados das 10h às 12h e das 13h às 18h.

As únicas datas em que as piscinas não estarão abertas são 25 de dezembro (Natal) e 1º de janeiro (Ano Novo). No Carnaval, as atividades ocorrerão normalmente todos os dias, inclusive na Quarta-feira de Cinzas, das 10h às 12h e das 13h às 18h.

