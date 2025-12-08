A Prefeitura de São José dos Campos deu início ao Projeto Verão, que oferece acesso gratuito às piscinas públicas em diversas regiões da cidade. A temporada segue até o dia 29 de março de 2026. São 13 piscinas funcionando diariamente, inclusive aos sábados, domingos e feriados das 10h às 12h e das 13h às 18h.
As únicas datas em que as piscinas não estarão abertas são 25 de dezembro (Natal) e 1º de janeiro (Ano Novo). No Carnaval, as atividades ocorrerão normalmente todos os dias, inclusive na Quarta-feira de Cinzas, das 10h às 12h e das 13h às 18h.
Todas as piscinas contam com monitores e guarda-vidas.
O acesso é realizado por meio do aplicativo São José Viva, disponível para download nas lojas de aplicativos para Android e iOS. É necessário realizar o cadastro e a pré-inscrição na unidade de interesse, conforme endereços encontrados no site da prefeitura.
Participam pessoas de todas as idades, sendo que crianças de 0 a 6 anos devem estar acompanhadas por um responsável dentro da água. Já entre 7 e 11 anos, o responsável deve permanecer no local. A partir dos 12 anos, é necessária autorização assinada.
Usuários devem se atentar aos trajes permitidos: maiô ou biquíni para as mulheres e sunga ou short tactel com sunga por baixo para os homens, além de camisetas com proteção UV. O uso de óleos bronzeadores não é permitido, apenas protetor solar.