Um jovem identificado como Matheus Soares de Sales, de 19 anos, foi morto a tiros na tarde de domingo (7) enquanto trafegava de bicicleta no bairro Jardim Padre Rodolfo, em Pindamonhangaba. O crime ocorreu por volta das 14h40, na rua Oswaldo de Oliveira Cornetti, onde moradores relataram ter ouvido os disparos pouco antes de encontrarem a vítima caída.



Equipes do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foram acionadas, mas ao chegarem ao local apenas constataram a morte do rapaz, atingido na cabeça. Peritos do Instituto de Criminalística realizaram os procedimentos necessários na cena do crime, e o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal de Taubaté.

Até o momento, não há informações sobre suspeitos detidos. A Polícia Civil já iniciou a investigação e busca imagens de câmeras de segurança na região para tentar identificar os autores. A motivação do homicídio ainda não foi esclarecida.