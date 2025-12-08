08 de dezembro de 2025
CONDIÇÕES INSALUBRES

Pitbulls eram alimentados com arroz e mortadela; tutor é autuado

Por Da redação | Ilhabela
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
Animais tinham lesões de pele e peso inadequado
Animais tinham lesões de pele e peso inadequado

Motivados por denúncia anônima, agentes do CRA (Centro de Referência Animal) e da Polícia Ambiental em Ilhabela realizaram um flagrante de maus-tratos a dois cães pitbull no bairro Green Park. O tutor foi autuado e os animais levados para um abrigo.
As equipes encontraram os cães com lesões de pele, pouco peso e confinados em um pequeno espaço com luz e ventilação inadequadas. Os animais estavam abatidos, sem água e comida disponíveis.

O tutor afirmou que os alimentava com uma mistura de arroz e mortadela, o que não corresponde às necessidades dos cães. O homem foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil de Ilhabela, onde foi autuado em flagrante por maus-tratos animais, conforme prevê o art.32 da Lei de Crimes Ambientais, com pena de reclusão de dois a cinco anos, multa e proibição da guarda por se tratar de cão ou gato, de acordo com a Lei Federal nº 14.064/2020.

