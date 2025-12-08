Motivados por denúncia anônima, agentes do CRA (Centro de Referência Animal) e da Polícia Ambiental em Ilhabela realizaram um flagrante de maus-tratos a dois cães pitbull no bairro Green Park. O tutor foi autuado e os animais levados para um abrigo.

As equipes encontraram os cães com lesões de pele, pouco peso e confinados em um pequeno espaço com luz e ventilação inadequadas. Os animais estavam abatidos, sem água e comida disponíveis.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O tutor afirmou que os alimentava com uma mistura de arroz e mortadela, o que não corresponde às necessidades dos cães. O homem foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil de Ilhabela, onde foi autuado em flagrante por maus-tratos animais, conforme prevê o art.32 da Lei de Crimes Ambientais, com pena de reclusão de dois a cinco anos, multa e proibição da guarda por se tratar de cão ou gato, de acordo com a Lei Federal nº 14.064/2020.