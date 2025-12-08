08 de dezembro de 2025
SHOW COMEMORATIVO

Cantora Ana Carolina apresenta ' 25 Anas' em São José dos Campos

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
Ana Carolina comemora 25 anos de carreira
A cantora mineira Ana Carolina trará a São José dos Campos a turnê comemorativa de seus 25 anos de carreira, intitulada “25 Anas”. O show acontece no sábado (13) na Farma Conde Arena, às 21h30.

Além de apresentar seu EP inédito, "Ainda Já", a artista apresenta um repertório de sucessos já consagrados como "Garganta", "Quem de Nós Dois",  "Encostar na Tua", "Uma Louca Tempestade" e "Pra Rua Me Levar" e outros.

Os 25 anos representam também mais de 5 milhões de álbuns vendidos e diversas premiações, incluindo 8 vezes o Prêmio Multishow de Música Brasileira, 3 Troféus Imprensa e duas indicações ao Grammy Latino.

O show tem classificação etária de 14 anos e os ingressos variam de R$ 150 a R$ 1.400.

A Farma Conde Arena fica na rua Winston Churchill, nº 230, Jardim das Indústrias, São José dos Campos.

