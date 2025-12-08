A cantora mineira Ana Carolina trará a São José dos Campos a turnê comemorativa de seus 25 anos de carreira, intitulada “25 Anas”. O show acontece no sábado (13) na Farma Conde Arena, às 21h30.
Além de apresentar seu EP inédito, "Ainda Já", a artista apresenta um repertório de sucessos já consagrados como "Garganta", "Quem de Nós Dois", "Encostar na Tua", "Uma Louca Tempestade" e "Pra Rua Me Levar" e outros.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Os 25 anos representam também mais de 5 milhões de álbuns vendidos e diversas premiações, incluindo 8 vezes o Prêmio Multishow de Música Brasileira, 3 Troféus Imprensa e duas indicações ao Grammy Latino.
O show tem classificação etária de 14 anos e os ingressos variam de R$ 150 a R$ 1.400.
A Farma Conde Arena fica na rua Winston Churchill, nº 230, Jardim das Indústrias, São José dos Campos.