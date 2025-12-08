A cantora mineira Ana Carolina trará a São José dos Campos a turnê comemorativa de seus 25 anos de carreira, intitulada “25 Anas”. O show acontece no sábado (13) na Farma Conde Arena, às 21h30.

Além de apresentar seu EP inédito, "Ainda Já", a artista apresenta um repertório de sucessos já consagrados como "Garganta", "Quem de Nós Dois", "Encostar na Tua", "Uma Louca Tempestade" e "Pra Rua Me Levar" e outros.

