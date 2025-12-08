Um grave acidente foi na Estrada Nathan Sampaio de Almeida, no bairro Jardim República, entre São José dos Campos e Jacareí, na madrugada desta segunda-feira (8). Um veículo caiu em um córrego, resultando em seis vítimas, sendo uma em óbito e cinco socorridas com vida.

Segundo informações preliminares, quatro ambulâncias do Samu e equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas para o resgate. Todas as vítimas socorridas foram encaminhadas ao Hospital Municipal de São José, na Vila Industrial.

Populares que passavam pelo local ajudaram no salvamento das vítimas. Eles pularam no córrego e conseguiram retirar cinco pessoas que já estavam se afogando. O motorista não conseguiu ser resgatado a tempo.