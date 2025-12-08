08 de dezembro de 2025
ESTRADA

URGENTE: Grave acidente em Jacareí deixa um morto e cinco feridos

Por Da redação | Jacareí
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução
Local do acidente
Local do acidente

Um grave acidente foi registrado na Estrada do Varadouro, no bairro Jardim República, em Jacareí, na madrugada desta segunda-feira (8). Um veículo caiu em um córrego, resultando em seis vítimas, sendo uma em óbito e cinco socorridas com vida.

Segundo informações preliminares, quatro ambulâncias do Samu e equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas para o resgate. Todas as vítimas socorridas foram encaminhadas ao Hospital Municipal de São José, na Vila Industrial.

Populares que passavam pelo local ajudaram no salvamento das vítimas. Eles pularam no córrego e conseguiram retirar cinco pessoas que já estavam se afogando. O motorista não conseguiu ser resgatado a tempo.

Ainda de acordo com relatos, a ocorrência pode estar relacionada a uma tentativa de abordagem da Romu. Durante a ação, o condutor teria perdido o controle do veículo, caído no córrego e sofrido uma parada cardíaca. As equipes tentaram reanimá-lo antes da chegada do Samu, mas a vítima não resistiu e veio a óbito no local.

As causas oficiais do acidente ainda serão apuradas pelas autoridades.

