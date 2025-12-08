Teve início em Taubaté a "Operação Natal Seguro", que visa reforçar o patrulhamento nas áreas de maior movimento da cidade pelas equipes da Guarda Civil Municipal, para garantir a segurança devido ao aumento de fluxo, especialmente na região central, devido ao comércio de Natal. A intenção é coibir furtos, roubos e ampliar a sensação de segurança e tranquilidade na área.

Guardas estarão em patrulhamento no sistema “Carrossel” durante todo o horário comercial estendido e também nos eventos especiais que acontecem na Praça Dom Epaminondas. O sistema combina pontos fixos de observação com rondas contínuas entre eles.

