08 de dezembro de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
NATAL SEGURO

GCM patrulha centro no horário estendido do comércio em Taubaté

Por Da redação | Taubaté
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação
GCM conta com apoio da PM e CGI na Operação Natal Seguro
GCM conta com apoio da PM e CGI na Operação Natal Seguro

Teve início em Taubaté a "Operação Natal Seguro", que visa reforçar o patrulhamento nas áreas de maior movimento da cidade pelas equipes da Guarda Civil Municipal, para garantir a segurança devido ao aumento de fluxo, especialmente na região central, devido ao comércio de Natal. A intenção é coibir furtos, roubos e ampliar a sensação de segurança e tranquilidade na área.

Guardas estarão em patrulhamento no sistema “Carrossel” durante todo o horário comercial estendido e também nos eventos especiais que acontecem na Praça Dom Epaminondas. O sistema combina pontos fixos de observação com rondas contínuas entre eles.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Os pontos de maior atenção da operação são a praça Monsenhor Silva Barros, praça do Pilar, avenida Juca Esteves, praça Campos Sales, avenida Desembargador, praça Santa Terezinha, praça Barão do Rio Branco, parque Dr. Barbosa de Oliveira e a praça Coronel Vitoriano.

Cerca de 14 guardas participam das ações diárias em complemento ao patrulhamento a pé, com motos e viaturas e ao apoio do CGI (Centro de Gestão Integrada),responsável pelo monitoramento em tempo real das câmeras de segurança. A ação também conta com apoio da Polícia Militar por meio da Atividade Delegada.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários