Teve início em Taubaté a "Operação Natal Seguro", que visa reforçar o patrulhamento nas áreas de maior movimento da cidade pelas equipes da Guarda Civil Municipal, para garantir a segurança devido ao aumento de fluxo, especialmente na região central, devido ao comércio de Natal. A intenção é coibir furtos, roubos e ampliar a sensação de segurança e tranquilidade na área.
Guardas estarão em patrulhamento no sistema “Carrossel” durante todo o horário comercial estendido e também nos eventos especiais que acontecem na Praça Dom Epaminondas. O sistema combina pontos fixos de observação com rondas contínuas entre eles.
Os pontos de maior atenção da operação são a praça Monsenhor Silva Barros, praça do Pilar, avenida Juca Esteves, praça Campos Sales, avenida Desembargador, praça Santa Terezinha, praça Barão do Rio Branco, parque Dr. Barbosa de Oliveira e a praça Coronel Vitoriano.
Cerca de 14 guardas participam das ações diárias em complemento ao patrulhamento a pé, com motos e viaturas e ao apoio do CGI (Centro de Gestão Integrada),responsável pelo monitoramento em tempo real das câmeras de segurança. A ação também conta com apoio da Polícia Militar por meio da Atividade Delegada.