A Prefeitura de Caçapava anunciou a abertura de processo seletivo para contratação de professores temporários para compor a rede municipal de ensino da cidade.

O edital oferece oportunidades para 12 cargos, que exigem nível superior, abrangendo diversas áreas e modalidades de ensino. As inscrições estão abertas até a próxima segunda-feira (15) e devem ser realizadas pelo site da banca organizadora, a AvançaSP.

O valor da taxa de inscrição para todos os cargos é de R$ 94,00. A prova objetiva está marcada para o dia 11 de janeiro de 2026, com aplicação nos horários de 9h e 14h.