A Prefeitura de Caçapava anunciou a abertura de processo seletivo para contratação de professores temporários para compor a rede municipal de ensino da cidade.
O edital oferece oportunidades para 12 cargos, que exigem nível superior, abrangendo diversas áreas e modalidades de ensino. As inscrições estão abertas até a próxima segunda-feira (15) e devem ser realizadas pelo site da banca organizadora, a AvançaSP.
O valor da taxa de inscrição para todos os cargos é de R$ 94,00. A prova objetiva está marcada para o dia 11 de janeiro de 2026, com aplicação nos horários de 9h e 14h.
O Processo Seletivo oferece diversas vagas de nível superior, tanto para preenchimento imediato quanto para formação de cadastro de reserva.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Entre os cargos com o maior número de vagas, destaca-se o de Professor I (PI), com 50 vagas imediatas e salário de R$ 3.359,90 para 27 horas semanais.
O cargo de Professor de Educação Especial - AEE oferece a maior remuneração, chegando a R$ 4.977,64 para uma jornada de 40 horas, com 10 vagas iniciais.
Há também vagas imediatas para Professor I (PI) - Braille (1 vaga, R$ 3.111,03) e Professor I (PI) - Libras (2 vagas, R$ 3.111,03). Para Professor II (PII), que atua em disciplinas específicas (com carga horária mínima de 18h e salário de R$ 2.239,94), há vagas imediatas para Arte, Ciências, Educação Física, Geografia e Matemática. Os cargos de Professor II em História, Inglês e Português destinam-se à formação de cadastro de reserva.
O edital completo, demais documentos e informações podem ser acessados diretamente no site da AvançaSP.