08 de dezembro de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
EM CAÇAPAVA

Processo seletivo para professores tem salários de até R$ 4,9 mil

Por Luyse Camargo | Caçapava
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução/Freepik
Imagem ilustrativa
Imagem ilustrativa

A Prefeitura de Caçapava anunciou a abertura de processo seletivo para contratação de professores temporários para compor a rede municipal de ensino da cidade.

O edital oferece oportunidades para 12 cargos, que exigem nível superior, abrangendo diversas áreas e modalidades de ensino. As inscrições estão abertas até a próxima segunda-feira (15) e devem ser realizadas  pelo site da banca organizadora, a AvançaSP.

 O valor da taxa de inscrição para todos os cargos é de R$ 94,00. A prova objetiva está marcada para o dia 11 de janeiro de 2026, com aplicação nos horários de 9h e 14h.

O Processo Seletivo oferece diversas vagas de nível superior, tanto para preenchimento imediato quanto para formação de cadastro de reserva.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Entre os cargos com o maior número de vagas, destaca-se o de Professor I (PI), com 50 vagas imediatas e salário de R$ 3.359,90 para 27 horas semanais.

O cargo de Professor de Educação Especial - AEE oferece a maior remuneração, chegando a R$ 4.977,64 para uma jornada de 40 horas, com 10 vagas iniciais.

 Há também vagas imediatas para Professor I (PI) - Braille (1 vaga, R$ 3.111,03) e Professor I (PI) - Libras (2 vagas, R$ 3.111,03). Para Professor II (PII), que atua em disciplinas específicas (com carga horária mínima de 18h e salário de R$ 2.239,94), há vagas imediatas para Arte, Ciências, Educação Física, Geografia e Matemática. Os cargos de Professor II em História, Inglês e Português destinam-se à formação de cadastro de reserva.

O edital completo, demais documentos e informações podem ser acessados diretamente no site da AvançaSP.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários