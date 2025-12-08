Uma fiscalização ambiental da Prefeitura de São José dos Campos à Sabesp, motivada por denúncias via 156, resultou em 13 atuações com o valor de mais de R$ 1,5 milhão em multas. As penalidades são consequência de irregularidades identificadas no sistema de esgotamento sanitário do município, sendo o extravasamento de esgoto o principal problema identificado.

Além das multas, as autuações exigem resposta imediata, pois a situação representa risco de contaminação do solo e dos recursos hídricos, impactando a saúde pública e o meio ambiente.

