Em patrulhamento pela região do Putim, em São José dos Campos, policiais da Romu (Ronda Ostensiva Municipal) prenderam dois homens armados com um carro roubado.

A ação aconteceu no domingo (7) . Um deles foi detido no local e o outro foi alcançado após tentativa de fuga.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp