08 de dezembro de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
RONDA OSTENSIVA

SJC: Polícia prende ladrões armados e recupera carro roubado

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Apreensões realizadas pela Romu no Putim
Em patrulhamento pela região do Putim, em São José dos Campos, policiais da Romu (Ronda Ostensiva Municipal) prenderam dois homens armados com um carro roubado.

A ação aconteceu no domingo (7) . Um deles foi detido no local e o outro foi alcançado após tentativa de fuga.

O veículo havia sido roubado pouco tempo antes pela dupla, que portava também uma espingarda calibre 12 mm carregada com três munições, além de um revolver calibre 38 mm carregado com cinco munições intactas.

As armas foram apreendidas, o carro foi devolvido à vítima e os homens foram levados  à Central de Polícia Judiciária, onde permanecem presos à disposição da Justiça.

