Em patrulhamento pela região do Putim, em São José dos Campos, policiais da Romu (Ronda Ostensiva Municipal) prenderam dois homens armados com um carro roubado.
A ação aconteceu no domingo (7) . Um deles foi detido no local e o outro foi alcançado após tentativa de fuga.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
O veículo havia sido roubado pouco tempo antes pela dupla, que portava também uma espingarda calibre 12 mm carregada com três munições, além de um revolver calibre 38 mm carregado com cinco munições intactas.
As armas foram apreendidas, o carro foi devolvido à vítima e os homens foram levados à Central de Polícia Judiciária, onde permanecem presos à disposição da Justiça.