Um adolescente foi apreendido em flagrante tráfico de drogas em Caraguatatuba. A ocorrência foi registrada na última sexta-feira (5) durante patrulhamento policial pela região sul.

O jovem foi abordado em atitude suspeita e com ele, foi localizada uma sacola contendo drogas e dinheiro.

