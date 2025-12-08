08 de dezembro de 2025
ATO INFRACIONAL

Adolescente é flagrado em prática de tráfico de drogas no litoral

Por Da redação | Caraguatatuba
| Tempo de leitura: < 1 min
Divulgação
Apreensões com adolescente em Caraguatatuba
Apreensões com adolescente em Caraguatatuba

Um adolescente foi apreendido em flagrante tráfico de drogas em Caraguatatuba. A ocorrência foi registrada na última sexta-feira (5) durante patrulhamento policial pela região sul.

O jovem foi abordado em atitude suspeita e com ele, foi localizada uma sacola contendo drogas e dinheiro.

Ele confessou a prática e foi conduzido à Delegacia de Polícia acompanhado de sua genitora,  permanecendo à disposição da Autoridade Policial.

