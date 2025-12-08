Em um relato emocionante, o pai do menino Lucas, de apenas 2 anos, disse que o filho está vivo por um milagre e pela força da fé. A criança caiu em uma piscina e ficou 14 minutos afogada antes de ser resgatada em parada respiratória. O acidente aconteceu há um mês, em 8 de novembro.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
A criança foi socorrida e levada para a UPA de Guaratinguetá. De lá, o menino foi transferido para Taubaté e depois São Paulo, onde permaneceu na UTI de um hospital em estado grave.
“Meu filho estava entubado há poucos dias atrás, na UTI do hospital. Hoje ele está brincando e vivo. Foi um milagre o que aconteceu”, disse o pai da criança.
Ele deu o testemunho durante missa no Santuário de Frei Galvão, em Guaratinguetá, na noite de domingo (7). Ao lado da mulher e da filha, o pai segurava Lucas no colo e agradeceu as orações da comunidade pela sobrevivência do seu filho. O relato emocionou os participantes da missa, que aplaudiram de pé a fé da família.
“Só tenho a agradecer a oração de todos vocês. Meu filho está vivo graças à intervenção de São Frei Galvão e Nossa Senhora. A gente rezou muito e pediu pela vida dele”, contou.
“Esse é um exemplo de que nada é impossível para Deus. Tenhamos fé e peçamos com muita humildade pela intervenção de São Frei Galvão. Lucas é um exemplo dessa perseverança e confiança em Deus”, afirmou frei Diego Mello, reitor do Santuário de Frei Galvão e celebrante da missa.