Em um relato emocionante, o pai do menino Lucas, de apenas 2 anos, disse que o filho está vivo por um milagre e pela força da fé. A criança caiu em uma piscina e ficou 14 minutos afogada antes de ser resgatada em parada respiratória. O acidente aconteceu há um mês, em 8 de novembro.

A criança foi socorrida e levada para a UPA de Guaratinguetá. De lá, o menino foi transferido para Taubaté e depois São Paulo, onde permaneceu na UTI de um hospital em estado grave.