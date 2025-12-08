08 de dezembro de 2025
Pedreiro de 40 anos morre durante demolição de banheiro no Vale

Por Da redação | Pindamonhangaba
Um pedreiro de 40 anos morreu após ser atingido por escombros durante demolição de banheiro em casa na zona rural de Pindamonhangaba, na manhã de domingo (7). O local fica na rua Cajueiro. O homem havia sido contratado para realizar o serviço na área externa do imóvel.

De acordo com o boletim de ocorrência, a proprietária da casa disse que o pedreiro realizava o serviço de demolição quando ela ouviu um "forte estrondo”. Então, ela encontrou o trabalhador caído sob destroços da estrutura.

Foram acionados para a residência a Polícia Militar, o Corpo de Bombeiros e o Samu, cuja equipe médica constatou o óbito do trabalhador no local.

O caso foi registrado como morte acidental e suspeita. A Polícia Científica realizou a perícia e o corpo foi encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal).

