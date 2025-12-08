Um pedreiro de 40 anos morreu após ser atingido por escombros durante demolição de banheiro em casa na zona rural de Pindamonhangaba, na manhã de domingo (7). O local fica na rua Cajueiro. O homem havia sido contratado para realizar o serviço na área externa do imóvel.

De acordo com o boletim de ocorrência, a proprietária da casa disse que o pedreiro realizava o serviço de demolição quando ela ouviu um "forte estrondo”. Então, ela encontrou o trabalhador caído sob destroços da estrutura.