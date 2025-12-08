Policiais militares do 23º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) realizaram a prisão de uma mulher e dois homens procurados pela Justiça em ações distintas nas cidades de Guaratinguetá, Lorena e Cruzeiro entre a noite de sexta-feira (5) e a madrugada de sábado (6).

Na sexta-feira, durante patrulhamento no bairro Pedregulho, em Guaratinguetá, as equipes da Companhia de Força Tática localizaram e prenderam um homem com mandado de prisão em aberto pelo crime de tráfico de drogas.

