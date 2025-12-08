08 de dezembro de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
FORAGIDOS

Três procurados pela Justiça são capturados e presos na região

Por Da redação | Vale do Paraíba
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução
Imagem ilustrativa
Imagem ilustrativa

Policiais militares do 23º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) realizaram a prisão de uma mulher e dois homens procurados pela Justiça em ações distintas nas cidades de Guaratinguetá, Lorena e Cruzeiro entre a noite de sexta-feira (5) e a madrugada de sábado (6).

Na sexta-feira, durante patrulhamento no bairro Pedregulho, em Guaratinguetá, as equipes da Companhia de Força Tática localizaram e prenderam um homem com mandado de prisão em aberto pelo crime de tráfico de drogas.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Na mesma noite, durante patrulhamento pelo bairro Vila Celeste, Lorena, os policiais capturaram uma mulher que era procurada pela justiça pelo crime de furto.

Já durante a madrugada de sábado, em patrulhamento pelo bairro Jardim América, Cruzeiro, foi detido um indivíduo que deve responder por lesão corporal.

Todos os três foram conduzidos à Delegacia de Polícia, onde permaneceram presos e à disposição da Justiça.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários