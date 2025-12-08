Policiais militares do 23º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) realizaram a prisão de uma mulher e dois homens procurados pela Justiça em ações distintas nas cidades de Guaratinguetá, Lorena e Cruzeiro entre a noite de sexta-feira (5) e a madrugada de sábado (6).
Na sexta-feira, durante patrulhamento no bairro Pedregulho, em Guaratinguetá, as equipes da Companhia de Força Tática localizaram e prenderam um homem com mandado de prisão em aberto pelo crime de tráfico de drogas.
Na mesma noite, durante patrulhamento pelo bairro Vila Celeste, Lorena, os policiais capturaram uma mulher que era procurada pela justiça pelo crime de furto.
Já durante a madrugada de sábado, em patrulhamento pelo bairro Jardim América, Cruzeiro, foi detido um indivíduo que deve responder por lesão corporal.
Todos os três foram conduzidos à Delegacia de Polícia, onde permaneceram presos e à disposição da Justiça.