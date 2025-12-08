08 de dezembro de 2025
PRÁTICA DE ROUBOS

Assaltantes são presos na região em ação integrada de polícias

Por Da redação | São Sebastião
| Tempo de leitura: 2 min
Divulgação/PSS
Arma apreendida com os suspeitos
Arma apreendida com os suspeitos

Duas pessoas envolvidas em assalto a uma família na tarde de sábado (6), na praia da Baleia, Costa Sul de São Sebastião, foram presas durante uma operação integrada entre a Polícia Municipal, Polícia Militar e Polícia Civil.

Realizada no domingo (7), a ação foi possível por meio do sistema inteligente de monitoramento Smart São Seba, que integra câmeras, alertas, reconhecimento facial e tecnologia de análise em tempo real no COI (Centro de Operações Integradas).

O sistema identificou a movimentação dos suspeitos e direcionou as equipes. A quadrilha, que utilizava um imóvel alugado, havia acabado de cometer um novo roubo, desta vez contra um turista na saída da Praia de Juquehy quando foi localizada.

Durante a fuga, os criminosos acabaram encontrando uma viatura da Polícia Militar, dando início a uma perseguição que contou com participação ativa das motos da Rotam (Rondas Ostensivas Táticas com Apoio de Motocicletas) também da Polícia Municipal, já em operação na região da Baleia.

Com o apoio da PM e da Polícia Civil, os dois suspeitos foram encontrados em uma residência e presos enquanto tentavam deixar o local. Uma arma de fogo, motocicletas utilizadas nas ações criminosas e pertences das vítimas foram apreendidos.

O comandante da Polícia Municipal, André Maciel, ressaltou a integração e a eficiência da resposta, “Desde o primeiro assalto, iniciamos uma operação ininterrupta. Com apoio do COI, conseguimos identificar a movimentação dos suspeitos e agir rapidamente. A cooperação entre Polícia Municipal, PM e Polícia Civil foi fundamental para localizar e prender dois dos envolvidos”, afirmou.

Os dois detidos são moradores do Guarujá. Os outros dois integrantes da quadrilha fugiram na noite de sábado e continuam sendo procurados. A operação permanece em andamento.

