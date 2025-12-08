Duas pessoas envolvidas em assalto a uma família na tarde de sábado (6), na praia da Baleia, Costa Sul de São Sebastião, foram presas durante uma operação integrada entre a Polícia Municipal, Polícia Militar e Polícia Civil.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Realizada no domingo (7), a ação foi possível por meio do sistema inteligente de monitoramento Smart São Seba, que integra câmeras, alertas, reconhecimento facial e tecnologia de análise em tempo real no COI (Centro de Operações Integradas).