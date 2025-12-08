08 de dezembro de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OPORTUNIDADE

Está procurando emprego? SJC tem 569 vagas em aberto

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Imagem ilustrativa

O PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador) de São José dos Campos divulgou 569 novos postos de trabalho em diversas áreas do mercado. A grande maioria das vagas está concentrada em setores que demandam alta mão de obra, como serviços, comércio e construção civil e teleatendimento, que lidera o volume de vagas disponíveis.

Há 190 vagas na  função de Operador de Teleatendimento Ativo. Além disso, as seguintes funções se destacam pelo volume de oportunidades:

  • Ajudante de Embalador: 50 vagas
  • Consultor de Vendas / Vendedor de Consórcio: 40 vagas
  • Pedreiro: 33 vagas
  • Vagas na Construção Civil e Automotiva (20 vagas cada): Ajudante de Obras, Ajudante de Serralheiro, Funileiro de Automóveis, Mecânico de Automóvel, Serralheiro e Telhador (Telhas Metálicas).
  • Outras áreas com grande oferta incluem o Comércio e Serviços, com 19 vagas para Atendente de Lanchonete e 11 para Jardineiro (Operador de Roçadeira).

O painel atualizado oferece ainda um total de 100 vagas que aceitam ou são exclusivas para Pessoas Com Deficiência.

Para concorrer a uma das posições, interessados podem acessar as vagas no site da prefeitura e comparecer ao PAT para realizar o cadastro e o encaminhamento, portando originais da carteira de trabalho, RG e CPF, currículo.

 As vagas podem também ser consultadas no Portal Mais Emprego ou pelo aplicativo de celular “SINE FÁCIL”.

O PAT fica na praça Afonso Pena, nº 175, Centro, São José dos Campos. (Atendimento de segunda a sexta-feira, até às 16h ou até a última senha)

