O PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador) de São José dos Campos divulgou 569 novos postos de trabalho em diversas áreas do mercado. A grande maioria das vagas está concentrada em setores que demandam alta mão de obra, como serviços, comércio e construção civil e teleatendimento, que lidera o volume de vagas disponíveis.

Há 190 vagas na função de Operador de Teleatendimento Ativo. Além disso, as seguintes funções se destacam pelo volume de oportunidades:

Ajudante de Embalador: 50 vagas

Consultor de Vendas / Vendedor de Consórcio: 40 vagas

Pedreiro: 33 vagas

Vagas na Construção Civil e Automotiva (20 vagas cada): Ajudante de Obras, Ajudante de Serralheiro, Funileiro de Automóveis, Mecânico de Automóvel, Serralheiro e Telhador (Telhas Metálicas).

Outras áreas com grande oferta incluem o Comércio e Serviços, com 19 vagas para Atendente de Lanchonete e 11 para Jardineiro (Operador de Roçadeira).

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp