O PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador) de São José dos Campos divulgou 569 novos postos de trabalho em diversas áreas do mercado. A grande maioria das vagas está concentrada em setores que demandam alta mão de obra, como serviços, comércio e construção civil e teleatendimento, que lidera o volume de vagas disponíveis.
Há 190 vagas na função de Operador de Teleatendimento Ativo. Além disso, as seguintes funções se destacam pelo volume de oportunidades:
- Ajudante de Embalador: 50 vagas
- Consultor de Vendas / Vendedor de Consórcio: 40 vagas
- Pedreiro: 33 vagas
- Vagas na Construção Civil e Automotiva (20 vagas cada): Ajudante de Obras, Ajudante de Serralheiro, Funileiro de Automóveis, Mecânico de Automóvel, Serralheiro e Telhador (Telhas Metálicas).
- Outras áreas com grande oferta incluem o Comércio e Serviços, com 19 vagas para Atendente de Lanchonete e 11 para Jardineiro (Operador de Roçadeira).
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
O painel atualizado oferece ainda um total de 100 vagas que aceitam ou são exclusivas para Pessoas Com Deficiência.
Para concorrer a uma das posições, interessados podem acessar as vagas no site da prefeitura e comparecer ao PAT para realizar o cadastro e o encaminhamento, portando originais da carteira de trabalho, RG e CPF, currículo.
As vagas podem também ser consultadas no Portal Mais Emprego ou pelo aplicativo de celular “SINE FÁCIL”.
O PAT fica na praça Afonso Pena, nº 175, Centro, São José dos Campos. (Atendimento de segunda a sexta-feira, até às 16h ou até a última senha)