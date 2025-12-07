Um dos jovens assassinados na madrugada deste domingo (7) no Bairrinho, zona leste de São José dos Campos, foi identificado como Caio, figura conhecida por promover fluxos e festas em chácaras pela cidade.

Segundo apuração, Caio havia realizado uma confraternização poucas horas antes do crime, em uma chácara no próprio bairro. Em um vídeo divulgado nas redes sociais, ele aparece mostrando a estrutura do local onde a festa aconteceria, exibindo o espaço e comentando detalhes da organização. Pouco tempo depois, ele foi uma das vítimas fatais do ataque.

Até o momento, a motivação e a dinâmica do crime ainda não foram esclarecidas. A Polícia Civil investiga as circunstâncias que levaram ao duplo homicídio. Além de Caio, outra pessoa também morreu, embora sua identificação oficial ainda não tenha sido confirmada, apesar de imagens já circularem na internet.