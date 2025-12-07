Um jovem de 19 anos foi baleado na madrugada deste domingo (7) na Avenida Itália, no bairro Independência, área conhecida por grande concentração de bares e movimento noturno em Taubaté. Ele foi atingido na perna, sofreu fratura no fêmur e segue internado no Hospital Regional, onde deverá passar por cirurgia.
Segundo o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada pelo Copom por volta das 3h29 após a informação de que um rapaz havia sido ferido por disparo de arma de fogo no local. Ao chegarem, os policiais encontraram a vítima caída na via pública, apresentando lesão compatível com tiro.
O jovem relatou que estava acompanhado de um amigo quando ouviu uma discussão nas proximidades e teria tentado intervir. Em seguida, sentiu o impacto do disparo e caiu no chão. Ele afirmou desconhecer quem efetuou o tiro e não conseguiu fornecer características do autor.
A Polícia Civil registrou a ocorrência como lesão corporal de natureza grave, com risco de vida e possibilidade de sequela permanente, devido à fratura provocada pelo disparo.
A vítima foi encaminhada ao Hospital Regional de Taubaté, onde permanece internada. Embora o estado clínico detalhado não tenha sido informado, a gravidade do ferimento e a necessidade de cirurgia indicam quadro sério, sujeito a possíveis sequelas dependendo da recuperação pós-operatória.
O caso segue em investigação, e até o momento não há informações sobre a autoria ou motivação do disparo.