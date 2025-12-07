07 de dezembro de 2025
Jovem de 19 anos é baleado na Avenida Itália em Taubaté

Um jovem de 19 anos foi baleado na madrugada deste domingo (7) na Avenida Itália, no bairro Independência, área conhecida por grande concentração de bares e movimento noturno em Taubaté. Ele foi atingido na perna, sofreu fratura no fêmur e segue internado no Hospital Regional, onde deverá passar por cirurgia.

Segundo o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada pelo Copom por volta das 3h29 após a informação de que um rapaz havia sido ferido por disparo de arma de fogo no local. Ao chegarem, os policiais encontraram a vítima caída na via pública, apresentando lesão compatível com tiro.

O jovem relatou que estava acompanhado de um amigo quando ouviu uma discussão nas proximidades e teria tentado intervir. Em seguida, sentiu o impacto do disparo e caiu no chão. Ele afirmou desconhecer quem efetuou o tiro e não conseguiu fornecer características do autor.

A Polícia Civil registrou a ocorrência como lesão corporal de natureza grave, com risco de vida e possibilidade de sequela permanente, devido à fratura provocada pelo disparo.

A vítima foi encaminhada ao Hospital Regional de Taubaté, onde permanece internada. Embora o estado clínico detalhado não tenha sido informado, a gravidade do ferimento e a necessidade de cirurgia indicam quadro sério, sujeito a possíveis sequelas dependendo da recuperação pós-operatória.

O caso segue em investigação, e até o momento não há informações sobre a autoria ou motivação do disparo.

