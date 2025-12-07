Um jovem de 19 anos foi baleado na madrugada deste domingo (7) na Avenida Itália, no bairro Independência, área conhecida por grande concentração de bares e movimento noturno em Taubaté. Ele foi atingido na perna, sofreu fratura no fêmur e segue internado no Hospital Regional, onde deverá passar por cirurgia.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Segundo o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada pelo Copom por volta das 3h29 após a informação de que um rapaz havia sido ferido por disparo de arma de fogo no local. Ao chegarem, os policiais encontraram a vítima caída na via pública, apresentando lesão compatível com tiro.