A Polícia Civil confirmou a identificação do autor de um duplo homicídio ocorrido na manhã deste domingo (7), durante uma confraternização na Estrada Municipal Frederico Ozanam, no bairro Santa Hermínia, em São José dos Campos. O suspeito, Jackson Vinícius Alves da Silva, foi baleado durante o crime e permanece internado sob escolta policial.

Segundo o boletim de ocorrência, o crime aconteceu por volta das 6h, momento em que os convidados se preparavam para ir embora. As vítimas, identificadas como Caio Luiz da Silva Nunes Ferreira, de 25 anos — um dos organizadores da festa — e Leon Araujo Cordeiro de Almeida, de 28, foram encontrados já caídos e sem vida logo após uma troca de tiros.