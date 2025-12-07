A Polícia Civil confirmou a identificação do autor de um duplo homicídio ocorrido na manhã deste domingo (7), durante uma confraternização na Estrada Municipal Frederico Ozanam, no bairro Santa Hermínia, em São José dos Campos. O suspeito, Jackson Vinícius Alves da Silva, foi baleado durante o crime e permanece internado sob escolta policial.
Segundo o boletim de ocorrência, o crime aconteceu por volta das 6h, momento em que os convidados se preparavam para ir embora. As vítimas, identificadas como Caio Luiz da Silva Nunes Ferreira, de 25 anos — um dos organizadores da festa — e Leon Araujo Cordeiro de Almeida, de 28, foram encontrados já caídos e sem vida logo após uma troca de tiros.
Testemunhas relataram que ouviram uma discussão seguida de disparos. Ao se aproximarem, viram Caio e Leon baleados no chão e notaram que outro homem também havia sido atingido. Esse terceiro ferido deixou o local por conta própria para buscar atendimento e, posteriormente, foi identificado como o autor.
De acordo com a polícia, Jackson Vinícius teria efetuado os disparos contra as vítimas, possivelmente com apoio de outra pessoa ainda não identificada. Caio, que estaria armado, chegou a reagir, o que indica que houve troca de tiros.
A cena foi periciada, cápsulas e projéteis foram recolhidos, mas nenhuma arma de fogo foi encontrada. Após os trabalhos, os corpos foram removidos pela Urbam.
Jackson foi encontrado na UPA do Novo Horizonte e transferido ao Hospital da Vila Industrial, onde passará por cirurgia. Ele teve a prisão em flagrante reconhecida pela autoridade policial, que enquadrou o caso como homicídio qualificado em concurso material, situação que torna a infração inafiançável.
A Polícia Civil prossegue com as investigações para esclarecer a motivação, identificar possíveis comparsas e ouvir o indiciado assim que seu estado de saúde permitir.