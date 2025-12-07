Um corpo foi encontrado boiando às margens do Rio Paraíba do Sul na tarde deste domingo (7), em Jacareí. O achado ocorreu nas proximidades da ponte Nossa Senhora da Conceição, no bairro São João, e mobilizou equipes de emergência.

De acordo com as primeiras informações, a vítima é um homem ainda não identificado. Moradores que passavam pela região avistaram o corpo na água e acionaram as autoridades.

O Corpo de Bombeiros realizou a retirada do cadáver, enquanto policiais militares isolaram a área para os trabalhos da perícia técnica, que deve apurar as circunstâncias da morte.