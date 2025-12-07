07 de dezembro de 2025
CORPO

Corpo de homem é localizado boiando no Rio Paraíba

Por Leandro Vaz | Jacareí
| Tempo de leitura: 1 min
Da redação
Reprodução
Corpo foi encontrado no rio
Corpo foi encontrado no rio

Um corpo foi encontrado boiando às margens do Rio Paraíba do Sul na tarde deste domingo (7), em Jacareí. O achado ocorreu nas proximidades da ponte Nossa Senhora da Conceição, no bairro São João, e mobilizou equipes de emergência.

De acordo com as primeiras informações, a vítima é um homem ainda não identificado. Moradores que passavam pela região avistaram o corpo na água e acionaram as autoridades.

O Corpo de Bombeiros realizou a retirada do cadáver, enquanto policiais militares isolaram a área para os trabalhos da perícia técnica, que deve apurar as circunstâncias da morte.

O caso será investigado pela Polícia Civil, que busca identificar a vítima e esclarecer o que levou ao óbito.

