A Polícia Civil apura um duplo homicídio ocorrido durante uma confraternização em São José dos Campos na madrugada deste domingo (7). Dois homens foram mortos a tiros e o autor dos disparos, já identificado pelos investigadores, também foi baleado. Ele permanece internado sob escolta policial, conforme o boletim de ocorrência.

O crime aconteceu por volta das 6h, quando a festa já se aproximava do fim. Testemunhas relataram ter ouvido uma discussão seguida de vários disparos. Ao se aproximarem, encontraram dois homens já sem vida e perceberam que outro envolvido havia sido atingido, deixando o local para buscar atendimento médico.

O evento ocorreu em uma residência com diversas pessoas presentes. Uma das vítimas seria um dos organizadores da festa e estava acompanhado da namorada e de amigos.