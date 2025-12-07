A Polícia Civil apura um duplo homicídio ocorrido durante uma confraternização em São José dos Campos na madrugada deste domingo (7). Dois homens foram mortos a tiros e o autor dos disparos, já identificado pelos investigadores, também foi baleado. Ele permanece internado sob escolta policial, conforme o boletim de ocorrência.
O crime aconteceu por volta das 6h, quando a festa já se aproximava do fim. Testemunhas relataram ter ouvido uma discussão seguida de vários disparos. Ao se aproximarem, encontraram dois homens já sem vida e perceberam que outro envolvido havia sido atingido, deixando o local para buscar atendimento médico.
O evento ocorreu em uma residência com diversas pessoas presentes. Uma das vítimas seria um dos organizadores da festa e estava acompanhado da namorada e de amigos.
As testemunhas disseram à polícia que estavam afastadas quando ouviram os disparos e, ao chegarem ao ponto da confusão, as vítimas já estavam no chão. O homem ferido, posteriormente identificado como autor dos tiros, teria fugido em busca de socorro. Um segundo suspeito, que estaria envolvido no ataque, está foragido.
A perícia técnica recolheu estojos e projéteis no local, mas nenhuma arma foi encontrada. Os corpos foram removidos pela Urbam após os trabalhos periciais.
De acordo com o boletim, o autor identificado foi localizado recebendo atendimento em uma UPA e transferido para o Hospital da Vila Industrial, onde está intubado e sob custódia da polícia. Depoimentos indicam que ele teria disparado contra as vítimas, possivelmente com apoio de outro homem ainda não localizado. Há indícios de troca de tiros, já que uma das vítimas também poderia estar armada.
A Polícia Civil agora apura a motivação do crime, a dinâmica da ação e o envolvimento do segundo suspeito. O caso foi registrado como homicídio doloso com autoria conhecida.
As investigações incluem coleta de depoimentos, análise de imagens de câmeras, confronto balístico e laudos necroscópicos, que devem indicar quantidade de disparos, trajetórias e distância dos tiros.
As identidades dos mortos e do suspeito não foram divulgadas para preservar as famílias e não comprometer a apuração.