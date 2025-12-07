A Polícia Civil investiga um duplo homicídio ocorrido durante uma confraternização em São José dos Campos na madrugada deste domingo (7). Dois homens foram mortos a tiros e um terceiro, apontado como suspeito, também foi baleado. Ele está internado sob escolta policial, segundo o boletim de ocorrência.
O crime aconteceu por volta das 6h, quando a festa se encaminhava para o fim. Duas testemunhas relataram à polícia que ouviram uma discussão seguida de vários disparos. Ao se aproximarem, encontraram duas pessoas já caídas e sem vida. Elas também perceberam que outro indivíduo havia sido atingido e deixado o local em busca de atendimento médico.
Segundo o registro, o evento ocorria em uma residência com grande número de convidados. Uma das vítimas fatais seria um dos organizadores da comemoração e estava acompanhado de namorada e amigos.
As testemunhas disseram que estavam afastadas do grupo no momento dos tiros e só perceberam a confusão após os estampidos. Quando chegaram ao local, as vítimas já estavam no chão. O terceiro ferido, identificado posteriormente como suspeito, teria fugido e buscado ajuda médica por conta própria. Um quarto homem, apontado como cúmplice, está foragido.
A perícia foi acionada e recolheu estojos e projéteis, mas nenhuma arma foi localizada. Após os trabalhos técnicos, os corpos foram removidos pela Urbam.
De acordo com o boletim, o suspeito ferido foi encontrado recebendo atendimento em uma UPA e transferido para o Hospital da Vila Industrial, onde permanece intubado e detido sob escolta. Depoimentos apontam que ele, possivelmente acompanhado de outro homem ainda não localizado, atirou contra as vítimas. Há indicativos de troca de tiros, já que uma das vítimas poderia estar armada.
A Polícia Civil agora busca esclarecer a motivação do crime, identificar o segundo envolvido e apurar se houve desentendimento prévio entre os participantes. O caso foi registrado como homicídio doloso com autoria conhecida.
A investigação inclui coleta de depoimentos, análise de câmeras de segurança, confrontos balísticos e laudos necroscópicos, que devem detalhar quantidade de disparos, trajetórias e distância dos tiros.
As identidades das vítimas e do suspeito não foram divulgadas para preservar as famílias e não comprometer as apurações.