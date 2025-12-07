A Polícia Civil investiga um duplo homicídio ocorrido durante uma confraternização em São José dos Campos na madrugada deste domingo (7). Dois homens foram mortos a tiros e um terceiro, apontado como suspeito, também foi baleado. Ele está internado sob escolta policial, segundo o boletim de ocorrência.

O crime aconteceu por volta das 6h, quando a festa se encaminhava para o fim. Duas testemunhas relataram à polícia que ouviram uma discussão seguida de vários disparos. Ao se aproximarem, encontraram duas pessoas já caídas e sem vida. Elas também perceberam que outro indivíduo havia sido atingido e deixado o local em busca de atendimento médico.

Segundo o registro, o evento ocorria em uma residência com grande número de convidados. Uma das vítimas fatais seria um dos organizadores da comemoração e estava acompanhado de namorada e amigos.